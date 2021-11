Thí sinh Hà Tĩnh đạt giải nhì Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” tuần thứ 5

Câu hỏi Cuộc thi tuần 6 (từ 10h ngày 17/11 đến 9h ngày 24/11/2021) Câu 1: Theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 (Luật số 03/2007/QH12), hành vi nào bị nghiêm cấm? A. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. B. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. C. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. D. Tất cả các hành vi trên. Câu 2: Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, học sinh, sinh viên có trách nhiệm gì? A. Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về; thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường. B. Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị; cài đặt và bật các ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. C. Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19. D. Tất cả các nội dung trên. Câu 3: Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV ngày 13/11/2021, trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu yêu cầu nào về công tác phòng, chống dịch? A. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội và điều hành của Chính phủ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; không được để dịch bùng phát trở lại. B. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo để khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch. C. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế; củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng. D. Tất cả các nội dung trên. Câu 4: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào? A. Ngày 06/11/2021. B. Ngày 16/11/2021. C. Ngày 01/01/2022. Câu 5: Ngày 14/11/2021, tại cuộc gặp mặt đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo nội dung gì về vấn đề học trực tuyến? A. Chính phủ nhất quán quan điểm không thể để học sinh học trực tuyến quá lâu. B. Xây dựng nhiều phương án ứng phó với dịch bệnh trong việc dạy và học. C. Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nâng cấp hạ tầng viễn thông và hỗ trợ sóng miễn phí, trang thiết bị học cho học sinh, triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” hiệu quả hơn. D. Tất cả các nội dung trên.