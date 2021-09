Thị trấn Xuân An ngày đầu chuyển trạng thái phòng dịch

Sau 2 tuần thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhịp sống, sinh hoạt của người dân 11 TDP, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg.

Khác với cảnh tượng đường phố im ắng của những ngày thực hiện các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay (31/8), trên tuyến phố Nguyễn Nghiễm từ thị trấn Xuân An đến thị trấn Tiên Điền, người dân qua lại khá đông.

Chị Nguyễn Thị Hà - tiểu thương kinh doanh ở chợ Xuân An bày tỏ vui mừng cho biết: Sau khi 11/13 TDP ở thị trấn Xuân An không còn thực hiện Chỉ thị 16, chị đã nhập hàng từ các chợ lân cận để về buôn, bán cung cấp cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ sáng nay (31/8), mọi hoạt động dần trở lại với chị Đào Thị Hồng - chủ quán phở tại TDP 7 khi có thể mở hàng bán cho khác mang về.

Bà Nguyễn Thảo Nguyên ở TDP 9 mang cờ Tổ quốc ra treo đón chào ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Ở Trường Mầm non Xuân An (TDP 4), thị trấn Xuân An các cô giáo tranh thủ làm vệ sinh khuôn viên trường học...

....cắt tỉa cành cây chuẩn bị cho năm học mới.

Sau khi được gỡ phong toả, lượng khách hàng đến giao dịch tại Phòng Giao dịch Agribank chi nhánh thị Trấn Xuân An khá đông, song để hạn chế dịch bệnh, đơn vị chỉ cho phép từng khách hàng 1 vào giao dịch...

Trong khi đó tại chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tại 2 TDP 11,12, nơi đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng vẫn làm việc nghiêm túc.

Tại chốt kiểm soát phía Bắc cầu Bến Thuỷ 2, lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ các phương tiện lưu thông qua địa bàn...

... và thực hiện khai báo y tế đối với tài xế đường dài.

Hoài Nam