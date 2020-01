Thực hư loại thuốc “thổi bay” nồng độ cồn sau khi uống bia rượu

Gần đây trên mạng xôn xao thông tin “dù không uống một giọt rượu bia nào nhưng ăn trái cây vẫn có nồng độ cồn trong máu có thể bị phạt”, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, cho hay, đúng là trong một số sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có nhiều đường như nho, sầu riêng, chuối, trái cây lên men, siro cảm cúm... có thể để lại nồng độ cồn trong cơ thể. Tuy nhiên, lượng cồn này rất nhỏ, không còn đáng kể trong máu để đến mức khi kiểm tra hơi thở có cồn. Đa số khi kiểm tra là không có nồng độ cồn, rất ít trường hợp phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở. Những trường hợp này do cơ địa, bệnh tật vì bản chất hoa quả lên men thì phân rã rất nhanh. TS Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Số này đã rất ít rồi, số lượng khi lưu thông bị cảnh sát giao thông giữ lại kiểm tra lại càng ít. “Đối với các trường hợp nay, sau khi ăn xong thực phẩm phẩm sẽ chuyển hóa trong cơ thể và không còn nồng độ cồn”- TS Nguyễn Huy Quang nói Bên cạnh đó, theo TS Quang: Chúng tôi được biết qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông cũng phân biệt được ai là người có nồng độ cồn do rượu bia, ai là người có nồng độ cồn do thực phẩm. Trong cơ quan cảnh sát giao thông cũng đã có quán triệt, phải xác định là cá trường hợp này là vô tình chứ không phải là uống rượu bia. Theo luật Xử lý vi phạm hành chính, công dân có quyền phản hồi, giải thích, thắc mắc với cảnh sát giao thông và đề nghị cảnh sát giao thông ngồi lại 10-15 để đo nồng độ cồn trong khí thở hoặc có thể đề nghị đo nồng cồn trong máu. Trong những trường hợp như vậy sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. “Hàm lượng cồn có trong trái cây, thực phẩm rất nhỏ và không có tính bền vững so với nồng độ cồn trong máu do rượu bia. Người sử dụng sẽ có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc máu phụ thuộc vào số lượng, mức độ tiêu dùng các sản phẩm. Tuy nhiên, lượng cồn này thường bị phân rã, chuyển hóa ngay trong thời gian ngắn”- TS Nguyễn Huy Quang nói.