Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa du lịch ở Hà Tĩnh

Bước vào mùa du lịch biển, đoàn liên ngành đã kịp thời tổ chức các cuộc kiểm tra để chẩn chỉnh, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoàn thiện quy trình, điều kiện về an toàn thực phẩm, phục vụ tốt nhất cho du khách.

Ngày 1/4/2022, Hà Tĩnh chức ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022”. Ngoài việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến và cả người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm, Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện để đi kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến.

Đoàn liên ngành kiểm tra chất lượng thực phẩm tại một số nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Đây là việc làm cần thiết để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhất là khi Hà Tĩnh bước vào mùa du lịch biển với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến ăn uống, nghỉ dưỡng.

Thực hiện kế hoạch được giao, trong những ngày vừa qua, đoàn liên ngành cấp tỉnh với nòng cốt là Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức đi kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm tại các địa phương, nhất là những nơi thu hút đông du khách về tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp 30/4 - 1/5 cũng như xuyên suốt mùa du lịch biển năm 2022.

Lấy mẫu test hàn the trong giò chả tại bếp ăn của một số khách sạn tại khu du lịch Thiên Cầm...

Bà Đào Thị Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn liên ngành tỉnh cho biết: “Trong những ngày qua đoàn đã đến kiểm tra tại nhiều cơ sở nhà hàng, khách sạn, quán ăn ở các điểm phục vụ du khách. Ngoài các nội dung liên quan đến quy định thủ tục hành chính về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm… Khi phát hiện sai phạm, cùng với nghiêm túc xử phạt thì điều quan trọng nhất là hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở kịp thời khắc phục tồn tại, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm phục vụ du khách, tránh xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm, ảnh hưởng lớn đến môi trường phát triển du lịch tỉnh nhà”.

... kết quả cho thấy các sản phẩm giò, chả, bánh mướt không chứa chất hàn the.

Bên cạnh đó, đoàn liên ngành còn tổ chức kiểm tra tại các cơ cở sản xuất sản phẩm OCOP để phát hiện kịp thời các vi phạm và hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất.

Tổng hợp từ ngày 19/4 cho đến nay, đoàn liên ngành tỉnh đã kiểm tra 38 cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại 5 địa phương: TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Khê. Đoàn đã phát hiện và xử phạt 3 cơ sở vi phạm các quy định với tổng số tiền 22 triệu đồng.

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm chấp hành quy định về an toàn thực phẩm là nhiệm vụ được đoàn liên ngành tỉnh đặt ra hàng đầu.

Song song với đoàn liên ngành cấp tỉnh, các địa phương cũng thành lập các đoàn để đi kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm. Tại Cẩm Xuyên, đoàn liên ngành của huyện cũng đã tổ chức kiểm tra tổng thể công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các hàng quán kinh doanh tại khu du lịch Thiên Cầm và Cẩm Nhượng để sẵn sàng cho mùa du lịch biển.

Ông Nguyễn Xuân Duyệt - Phụ trách Phòng Y tế huyện cho biết: “Do dịch bệnh COVID-19 nên 2 năm qua các cơ sở kinh doanh gần như không hoạt động, vì vậy qua kiểm tra vẫn phát hiện một số cơ sở vi phạm, với lỗi chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính như: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, giấy khám sức khỏe nhân viên chưa làm kịp thời… Đoàn đã tiến hành xử phạt hành chính 3 cơ sở, còn lại chủ yếu là nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để phục vụ tốt nhất cho du khách. Dự báo trong thời gian tới, lượng du khách về với Cẩm Xuyên sẽ đông nên đoàn sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các cơ sở để tránh xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lộc Hà kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi biển Xuân Hải.

Tương tự, tại Lộc Hà, trong 2 tuần vừa qua, đoàn liên ngành của huyện cũng đã đi kiểm tra tất cả các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh tại bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà). Qua đó hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở hoàn thiện các điều kiện về an toàn thực phẩm đang còn thiếu để kịp thời phục vụ du khách gần xa.

Theo kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022”, đoàn liên ngành tỉnh cùng các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm.

Đoàn sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm và thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng về các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm.

