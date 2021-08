Tối 27/8: Thêm 12.920 ca mắc COVID-19, tăng 1.345 ca so với hôm qua

Bản tin dịch COVID-19 tối 27/8 của Bộ Y tế cho biết có 12.920 ca COVID-19, cao hơn ngày hôm qua 1.345 ca. Trong đó TP HCM có đến 5.383

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

Tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (5.383), Bình Dương (4.187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312), Đà Nẵng (202), Tây Ninh (132), Khánh Hòa (131), Quảng Bình (125), Đồng Tháp (122), An Giang (91), Bình Thuận (87), Hà Nội (77), Cần Thơ (72), Thừa Thiên Huế (70), Đắk Lắk (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Nghệ An (57), Bến Tre (31), Bình Định (29), Thanh Hóa (28), Kiên Giang (28), Phú Yên (21), Trà Vinh (19), Bình Phước (17), Hậu Giang (15), Vĩnh Long (14), Quảng Trị (13), Quảng Ngãi (9), Sóc Trăng (8 ), Cà Mau (8 ), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Quảng Nam (5), Ninh Bình (5), Hà Nam (4), Gia Lai (4), Sơn La (3), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Hải Dương (1) trong đó có 6.627 ca trong cộng đồng.

- Ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước đo trên trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. Tại TP HCM tăng 1.449 ca, Bình Dương giảm 681 ca, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca, Tiền Giang giảm 42 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.174 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 406.233 ca, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (199.483), Bình Dương (94.745), Đồng Nai (21.467), Long An (19.949), Tiền Giang (8.821).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.126

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 198.614 ca.

2. Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.939

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.222

- Thở máy không xâm lấn: 93

- Thở máy xâm lấn: 866

- ECMO: 26

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).

- Sau khi rà soát số liệu, bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 01-27/8/2021.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 685.699 xét nghiệm cho 757.294 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 11.522.362 mẫu cho 30.740.951 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 26/8 có 298.212 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.843.004 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều ngày 27/8

- Cả thế giới có 215.616.594 ca nhiễm, trong đó 192.812.822 ca khỏi bệnh; 4.491.266 ca tử vong và 18.312.506 ca đang điều trị (112.717 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 177.443 ca, tử vong tăng 3.617 ca.

- Châu Âu tăng 29.544 ca; acBắc Mỹ tăng 21.736 ca; Nam Mỹ tăng 530 ca; châu Á tăng 121.677 ca; châu Phi tăng 2.932 ca; châu Đại Dương tăng 1.024 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 71.370 ca, trong đó: Indonesia tăng 12.618 ca, Malaysia tăng 22.070 ca, Thái Lan tăng 18.702 ca, Philippines tăng 17.447 ca, Campuchia tăng 411 ca, Singapore tăng 122 ca.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Ngày 26/8, Bộ Y tế phân bổ 103.680 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 3 đợt thuốc Remdesivir với 70.000 lọ.

- Bộ Y tế ban hành văn bản số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 về việc xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo đó, danh mục gồm 7 nhóm thuốc: hạ sốt, giảm đau; cân bằng điện giải; hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng; sát khuẩn hầu họng; kháng virus; chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu.

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng.

- Tiếp nhận 1.442.300 liều vắc xin AstraZeneca, thuộc hợp đồng mua 30 triệu liều của Công ty VNVC. Đây là đợt giao vắc xin thứ 10 và 11 của AstraZeneca. Như vậy, đến nay gần 8,2 triệu liều vắc xin của AstraZeneca trong hợp đồng mua của VNVC được giao, tương đương 27,3% hợp đồng.

- Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 6056/SYT-NVY ngày 27/8/2021 về việc sử dụng thuốc Molnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ, trong đó người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên), độ tuổi từ 18-65 tuổi và đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuộc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 có triệu chứng ở mức độ nhẹ.

Người F0 có triệu chứng nhẹ gồm có các triệu chứng như: sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời và không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy.

- Chương trình Túi thuốc điều trị F0 tại nhà và cơ sở điều trị đang được TP. Hồ Chí Minh khẩn trưởng triển khai, dự kiến trong tuần này hoàn tất chuẩn bị 100.000 túi thuốc đưa về các địa phương để chuyển đến cho F0 điều trị tại nhà. Thuốc điều trị COVID-19 cho F0 tại nhà được chia thành 3 gói (A, B, C), sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân.

Theo SK&ĐS