Trường hợp vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh trở về từ Thái Lan

Theo bản tin chiều ngày 13/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, trong đó có 1 ca ở Hà Tĩnh.

Trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh trở về từ Thái Lan, từng làm việc trong quán bar The For You.

Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Theo đó, ca bệnh 265 (BN 265) là bệnh nhân nam tên N.V.T (SN 1994), trú tại huyện Thạch Hà.

Ngày 23/3, bệnh nhân lên xe về Việt Nam, đến ngày sáng 25/3, về đến Hà Tĩnh, được đưa về khu cách ly tập trung tại xã Thạch Hải.

Ngày 26/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả âm tính; ngày 8/4 tiến hành xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ (mức thấp), nên được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm lần 3.

Ngày 10/4, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà cách ly, theo dõi. Sau khi sàng lọc cho kết quả nghi ngờ tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngày 12/4, mẫu bệnh phẩm được chuyển sang phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh (CDC) khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện nay, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

CDC Hà Tĩnh đang chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng Thạch Hà tiến hành phun khử khuẩn môi trường tại khu cách ly, tiến hành điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan.

Cùng được công bố với bệnh nhân trên là 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi.

CA BỆNH 263 (BN263): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ngày 25/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt rét, đau rát họng, ho khan, mệt.

Bệnh nhân thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân được kết luận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

- CA BỆNH 264 (BN264): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

P.Q