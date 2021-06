Vaccine Nano Covax sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 trong tuần này

Thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 . (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo thông tin từ Học viện Quân y ngày 7/6, dự kiến ngay trong tuần này, vaccine Nano Covax sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3. Giai đoạn này sẽ chia thành nhiều chặng nhỏ, tiêm duy nhất nhóm liều 25mcg và nhóm tiêm giả dược đối chứng.

Tính đến đầu giờ chiều 7/6 đã có hơn 6.000 người đăng ký thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine phòng COVID-19 Nano Covax của Việt Nam.

Theo Học viện Quân y, số lượng tình nguyện viên tăng nhanh từng giờ. Chỉ trong 10 ngày qua có thêm hơn 5.000 người đăng ký, nâng tổng số tình nguyện viên muốn tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 lên hơn 6.000 người.

Trong giai đoạn 3, vaccine Nano Covax sẽ thử nghiệm tại nhiều trung tâm trong nước với khoảng 13.000 tình nguyện viên.

Tại miền Bắc, thử nghiệm lâm sàng tại Học viện Quân y và Hưng Yên, phía Nam có Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Long An tham gia. Tại Long An, số tình nguyện viên đăng ký chưa được tổng hợp do các địa phương chưa gửi lên.

Các kết quả thử nghiệm 2 giai đoạn đầu cho thấy vaccine Nano Covax an toàn, 100% tình nguyện viên đều sinh kháng thể từ hàng chục đến hàng trăm lần, cao hơn kỳ vọng rất nhiều. Vaccine cũng có hiệu quả với biến thể Anh và Nam Phi. Tác dụng với biến thể Ấn Độ sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn 3.

Vaccine phòng COVID-19 Nano Covax được công ty Nanogen phát triển từ tháng 5/2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Đây là công nghệ sản xuất vaccine ổn định đã có từ lâu.

Đến nay vaccine Nano Covax đã trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18/12/2020; giai đoạn 2 từ ngày 26/2/2021./.

Theo T.G (Vietnam+)