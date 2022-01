Hết sức cẩn trọng trong dựng cây nêu, trang trí đèn điện đón tết!

Tết cận kề, người dân Hà Tĩnh đang bắt tay trang trí đèn điện, dựng cây nêu. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh sự cố điện đáng tiếc.

Xã Cẩm Duệ là một trong nhiều địa phương có truyền thống dựng cây nêu ngày tết ở huyện Cẩm Xuyên. Thời điểm này, nhiều người dân nơi đây đã chuẩn bị nguyên liệu, sẵn sàng dựng cây nêu sau ngày 23 tháng Chạp.

Để đảm bảo an toàn, ngày 7/1/2022, Điện lực Cẩm Xuyên đã gửi văn bản về các địa phương đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời cử cán bộ, công nhân trực tiếp xuống các hộ dân sinh sống hai bên hành lang lưới điện để hướng dẫn các biện pháp an toàn khi dựng, hạ nêu.

Cán bộ, công nhân Điện lực Cẩm Xuyên tuyên truyền đến các hộ sinh sống hai bên hành lang lưới điện về đảm bảo an toàn khi dựng, hạ cây nêu ngày tết.

Anh Lê Danh Liêm - kỹ thuật viên an toàn chuyên trách - Điện lực Cẩm Xuyên khuyến cáo: “Năm 2019, tại thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ đã xảy ra vụ phóng điện khi dựng cây nêu vi phạm khoảng cách an toàn điện. Vụ phóng điện khiến 3 người bị thương nặng phải nhập viện. Do vậy, người dân không được sử dụng cọc, cây để trang trí hoặc dựng cây nêu và các vật khác trong hành lang an toàn lưới điện, tại các vị trí có thể va chạm vào công trình điện. Tuyệt đối không dùng các loại bóng đèn câu móc trực tiếp lên đường dây điện, sử dụng không qua công tơ đo đếm, dựng cây nêu gần đường dây điện gây mất an toàn, chạm chập và gây sự cố cho lưới điện”.

Ngành điện khuyến cáo người dân không nên dựng cây nêu gần hành lang lưới điện, vi phạm khoảng cách an toàn, dẫn đến nguy cơ phóng điện

Anh Hà Văn Đại (thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ) cho hay: “Sau vụ tai nạn do phóng điện khi dựng cây nêu năm 2019, một số người dân sinh sống gần đường điện đã từ bỏ việc dựng cây nêu. Còn những người vẫn duy trì phong tục truyền thống này như chúng tôi thì đã chú ý hạ thấp chiều cao cây nêu để không vi phạm khoảng cách an toàn mà ngành điện đã khuyến cáo”.

Không riêng Cẩm Xuyên mà nhiều địa phương có truyền thống dựng cây nêu ngày tết như: Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê, Kỳ Anh… Hiện, người dân cũng đã chuẩn bị nguyên liệu để dựng cây nêu sau ngày cúng tiễn ông Táo về trời.

Để đảm bảo an toàn, ngành điện khuyến cáo người dân không nên dựng cây nêu gần hành lang lưới điện, vi phạm khoảng cách an toàn, dẫn đến nguy cơ phóng điện, gây tai nạn cho người và sự cố lưới điện. Ngoài ra, hệ thống điện trang trí cây nêu phải được bọc cẩn thận, tránh rò rỉ nhiễm điện…

Dựng cây nêu ngày tết là phong tục đẹp nhưng cần cẩn thận để tránh tai nạn về điện (Ảnh tư liệu).

Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 4, Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện áp được quy định: đối với đường dây trung thế (22 kV, 35 kV) là 4m, cao thế 110 kV là 6m. Ngành điện cũng quy định khoảng cách an toàn với đường dây hạ thế là 0,5m.

Cùng với việc dựng nêu, thời điểm này, nhiều hộ dân cũng đã chuẩn bị các loại đèn điện trang trí nhà cửa, cây cối, tạo không khí vui tươi cho ngày tết. Tuy nhiên, nếu chủ quan và không có những hiểu biết nhất định về điện thì việc trang trí có thể gây ra các sự cố điện đáng tiếc.

Người dân cần cẩn trọng khi lắp đặt đèn điện trang trí tết.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho hay: “Việc sử dụng đèn trang trí như bóng nháy treo vào các loại cây trước và trong nhà; đèn treo vào hiên nhà, cây cột cờ, cây nêu được làm bằng các vật liệu dẫn điện.... có thể dẫn đến những nguy cơ mất an toàn cho người dân. Vì thế, người dân cần cẩn trọng trong việc sử dụng các loại đèn trang trí; khi mua cần kiểm tra chất lượng dây, đèn theo các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước; khi lắp đặt nên thuê các đơn vị có chuyên môn để tránh những tai nạn đáng tiếc”.

Để đảm bảo an toàn điện trước, trong và sau tết Nhâm Dần, từ đầu tháng 1/2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các điện lực tăng cường triển khai các giải pháp an toàn điện trong dân. Theo đó, gửi công văn đến chính quyền các cấp, phối hợp tuyên truyền trên loa phát thanh thôn, xóm; treo, dán hàng trăm pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại những nơi thường xuyên tập trung đông người; ký cam kết đảm bảo hành lang an toàn lưới điện với các hộ sinh sống trong và hai bên hành lang lưới điện cao áp...

Công ty Điện lực Hà Tĩnh gửi tin nhắn khuyến cáo đến từng khách hàng.

Ngoài nỗ lực tuyên truyền của ngành điện, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc các quy định về khoảng cách an toàn lưới điện. Đồng thời, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể… trong việc tích cực nhắc nhở, vận động Nhân dân tuyệt đối đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định của ngành điện. Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp, quyết liệt ngăn chặn, xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm theo Điều 4, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ để tránh các tai nạn điện đáng tiếc Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh

