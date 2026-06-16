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Bộ Y tế thu hồi 45 mỹ phẩm nhập khẩu, có Anessa và Hadalabo

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Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 45 loại mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức, trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa.

Quyết định ban hành ngày 15/6 nêu rõ danh sách này bao gồm nhiều mặt hàng quen thuộc như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa, kem đánh răng Aquafresh cùng các sản phẩm chăm sóc da, tóc khác...

Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 15/7. Động thái này diễn ra sau đợt kiểm tra thực tế vào tháng 3/2026 đối với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thu hồi quy mô lớn này là do doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định pháp luật. Một số mặt hàng có công thức thành phần thực tế không đúng với nội dung đã công bố với cơ quan quản lý.

Danh sách các mỹ phẩm bị thu hồi:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Ngày cấp
1 Propolinse matcha 277031/25/CBMP-QLD 26/05/2025
2 Bigen Cream Tone.3G 270567/25/CBMP-QLD 30/03/2025
3 Bigen Cream Tone.4G 270414/25/CBMP-QLD 30/03/2025
4 Bigen Cream Tone.5G 270581/25/CBMP-QLD 30/03/2025
5 Bigen Cream Tone.6G 270568/25/CBMP-QLD 30/03/2025
6 Bigen Cream Tone.7G 270415/25/CBMP-QLD 30/03/2025
7 Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion 270559/25/CBMP-QLD 30/03/2025
8 Hadalabo foaming facial cleanser 270618/25/CBMP-QLD 01/04/2025
9 Waki Guard Số PCB: 270576/25/CBMP-QLD 30/03/2025
10 Rosette Gommage Clear Peel Số PCB: 270594/25/CBMP-QLD 30/03/2025
11 Rosette Gommage Bright Peel Số PCB: 270587/25/CBMP-QLD 30/03/2025
12 Propolinse Sakura Số PCB: 277030/25/CBMP-QLD 26/05/2025
13 Men's Bigen One Push 5 Natural Số PCB: 271051/25/CBMP-QLD 05/04/2025
14 Men's Bigen One Push 6S Natural Shadow - Số PCB: 271056/25/CBMP-QLD 05/04/2025
15 Anessa sunsereen lotion for oil-controlling skin Số PCB: 270563/25/CBMP-QLD 30/03/2025
16 Anessa whitening sunscreen milk Số PCB: 271055/25/CBMP-QLD 05/04/2025
17 Anessa perfert UV Sunscreen Số PCB: 270578/25/CBMP-QLD 30/03/2025
18 Baby Poweder (Pressed) (Medicated) Số PCB: 270566/25/CBMP-QLD 30/03/2025
19 Aquafresh Clear Mint Số PCB: 271049/25/CBMP-QLD 05/04/2025
20 Aquafresh Soft Mint Số PCB: 270579/25/CBMP-QLD 30/03/2025

Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) đứng đầu danh sách với 20 sản phẩm bị thu hồi. Đáng chú ý có sữa rửa mặt Hadalabo Foaming Facial Cleanser, kem chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen và kem đánh răng Aquafresh Clear Mint. Phần lớn các sản phẩm này được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm trong giai đoạn tháng 3-4/2025.

Một đơn vị khác tại Hà Nội là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm cũng phải tiêu hủy 9 sản phẩm, trong đó 8 loại thuộc thương hiệu ReiHaku Hatomugi của Nhật Bản như nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm.

Tại TP HCM, Công ty TNHH IWON Việt Nam phải thu hồi 10 sản phẩm thương hiệu TIA'M, gồm sữa rửa mặt Snail & Azulene Low pH Cleanser, tinh chất Pore Minimizing 21 Serum và kem dưỡng Deep Hydration Glow Cream.

Riêng dòng kem dưỡng Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus của đơn vị này bị xác định sai phạm về công thức so với hồ sơ gốc.

Ngoài ra, Công ty TNHH X.C.G.G phải thu hồi 6 loại mỹ phẩm, bao gồm tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum và kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation do lỗi hồ sơ.

Theo chuyên gia, sản phẩm có công thức thực tế không khớp với hồ sơ công bố có thể ảnh hưởng đến chất lượng, nguy cơ dị ứng hoặc tác dụng phụ cho người dùng. Việc thiếu hụt Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cũng khiến cơ quan chức năng khó kiểm chứng nguồn gốc nguyên liệu và mức độ an toàn hóa học trên da người Việt.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng dừng ngay việc sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục nêu trên để đảm bảo an toàn sức khỏe. Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Quản lý Dược, việc mạnh tay xử lý các lô hàng sai phạm thời gian qua giúp thắt chặt kiểm soát chất lượng mỹ phẩm lưu thông. Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm chất lượng hiện đã giảm xuống mức dưới 1,5% trên tổng số hơn 3.000 mẫu kiểm tra.

vnexpress.net
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