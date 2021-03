Bốc thăm tứ kết Champions League 20/21: Dễ xảy ra “nội chiến”

Có tới 3 đại diện của Ngoại hạng Anh lọt vào tới vòng tứ kết Champions League 2020/2021 nên khả năng xảy ra nội chiến là khá cao.

Kết thúc 2 trận lượt về cuối cùng của vòng 1/8 Champions League 2020/2021, ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng giành vé vào tứ kết là Porto, Dortmund, Liverpool, PSG, Real Madrid, Man City, Chelsea và Bayern Munich. Trong số những đại diện này thì nước Anh có tới 3 đại diện, Đức góp 2, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp mỗi nước 1 đại diện.

8 đội vào tứ kết Champions League 2020/2021.

Theo kế hoạch Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2020/2021 diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) vào lúc 18h ngày 19/3. Luật bốc thăm ở vòng này không phân biệt quốc gia hay xếp hạng hạt giống.

Do đó, nhiều khả năng sẽ xảy ra cuộc nội chiến của bóng đá Anh cũng như bóng đá Đức. Ngoài ra, bốc thăm có thể mang đến những trận cầu hấp dẫn như Man City vs Bayern, Bayern vs Real Madrid, PSG vs Man City hoặc Man City vs Real Madrid. Trong số những đội giành vé vào tứ kết thì Porto bị đánh giá yếu nhất nên đội bóng nào cũng muốn gặp. Tuy nhiên, những gì mà đại diện của Bồ Đào Nha thể hiện ở vòng 1/8 để loại Juventus khỏi sân chơi danh giá nhất lục địa già sẽ khiến các ông lớn còn lại phải đề cao cảnh giác./.

Tin liên quan: Champions League: Đâu chỉ có Messi và Ronaldo Báo chí thế giới làm quá khi đẩy trận Juventus - Barcelona ở vòng loại bảng G lên cao, dù đấy chỉ là phiên bản mới mà El Clasico trước đây từng chứng kiến mỗi năm đôi ba lần.

Theo VOV