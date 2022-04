Bốc thăm World Cup 2022: Đức chung bảng tử thần với Tây Ban Nha

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, các lá thăm đã tạo nên bảng tử thần tại World Cup 2022 với việc đẩy Đức và Tây Ban Nha vào chung một bảng.

Bảng E World Cup 2022 chắc chắn thu hút sự chú ý nhiều nhất của công chúng. Hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch là Tây Ban Nha và Đức đã phải gặp nhau quá sớm. Hai cái tên còn lại là Nhật Bản và đội thắng trong trận Play-off 2 giữa Costa Rica và New Zealand.

Thành tích đối đầu giữa Đức và Tây Ban Nha đang có sự cân bằng cho cả 2 đội tuyển. Sau 25 lần chạm trán trong lịch sử, đội tuyển Đức giành chiến thắng 9 lần, Tây Ban Nha thắng 8 lần và 2 đội bất phân thắng bại với nhau 8 lần.

Tuy nhiên, những cuộc đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội lại không phải ký ức vui vẻ với đội tuyển Đức. Trong 7 lần chạm trán Tây Ban Nha gần nhất (tính từ năm 2003 đến nay), đội tuyển Đức chỉ giành được 1 chiến thắng và thua tới 4 trận, trong đó có trận chung kết EURO 2008 và bán kết World Cup 2010. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là tại Nations League năm 2020, Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỉ số 6-0.

Nhật Bản cũng không hề dễ chơi nếu biết ở World Cup 2018, đại diện của châu Á đã vượt qua vòng bảng khi xếp trên cả Senegal lẫn Ba Lan, và chỉ chịu đứng dưới Colombia. Rõ ràng, đẳng cấp của Những samurai xanh không bằng 2 đại gia châu Âu nhưng việc vượt qua họ không hề dễ dàng. Cùng với đó, đừng quên là còn một ẩn số nữa, nhiều khả năng là Costa Rica.

Bảng H cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm cao độ khi cả 4 đội bóng tham gia đều có thực lực. Bồ Đào Nha rõ ràng được đánh giá cao nhất, nhưng không thể coi thường Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Cần nhớ rằng tại World Cup 2018, dù bị loại từ vòng bảng nhưng Hàn Quốc cũng có thể ngẩng cao đầu khi đánh bại ĐKVĐ giải đó là Đức với tỷ số 2-0.

Với những bảng đấu còn lại, có một vài gương mặt cho thấy sức mạnh vượt trội so với các đối thủ là Hà Lan (Bảng A), Anh (B), Argentina (C), Pháp (D), Bỉ (F) và Brazil (G).

Tuy nhiên, ở bảng C có một cuộc gặp rất đáng mong chờ là giữa Leo Messi của Argentina và Robert Lewandowski của Ba Lan. Đây chính là 2 ngôi sao so kè quyết liệt nhất các danh hiệu Quả Bóng Vàng và FIFA The Best, kéo theo cuộc khẩu chiến với sự ấm ức phần nhiều đến từ Lewy.

Cùng với đó, cả hai cũng có nhiều ân oán ở cấp CLB khi Messi từng hành hạ Bayern của Lewy nhiều lần, nhưng Lewy và Bayern cũng từng tạo nên vết nhơ lớn nhất trong lịch sử Barca với chiến thắng 8-2 ở tứ kết Champions League 2019/20.

Play-off 1: UAE/Australia vs Peru Play-off 2: Costa Rica vs New Zealand Play-off châu Âu: Scotland/Ukraine vs Wales

Theo Bongda+