Champions League: Đâu chỉ có Messi và Ronaldo

Dự báo qua tám bảng đấu Champions League Bảng A: Bayern Munich, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moscow. Bảng này sáng giá nhất là đương kim vô địch Bayern Munich và kế đến là Atletico Madrid, những đội thường xuyên “ăn cơm bữa” ở vòng knock out. Bảng B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Borussia Moenchengladbach. Đội giàu thành tích nhất Champions League - Real Madrid và Inter Milan đang lên có nhiều cơ hội nhất. Bảng C: Porto, Man. City, Olympiakos, Marseille. Man. City được đánh giá cao nhất nhưng nếu Pep Guardiola không cải thiện hàng phòng ngự thì họ hoàn toàn có thể dừng chân sau vòng bảng. Bảng D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland. Liverpool một suất, suất còn lại là cạnh tranh gay gắt giữa Atalanta và Ajax. Bảng E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes. Vua Europa League - Sevilla có thể sẽ cùng Chelsea vào trong. Bảng F: Zenit St Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge. Đây là bảng cân tài cân sức nhất dù Dortmund có chút ưu thế từ tiếng tăm. Bảng G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencvaros. Cả Juventus lẫn Barcelona đều nhắm xa hơn vòng knock out và khả năng của họ có thể sẽ vào sâu. Bảng H: PSG, MU, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir. PSG và MU giàu truyền thống nhưng có thể sẽ có bất ngờ từ RB Leipzig rất thành công ở mùa qua.