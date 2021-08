Đã đến lúc Arsenal sa thải Arteta?

Arsenal hiện chìm nghỉm dưới đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2021/22 mà không có bất kỳ dấu hiệu tích cực nào của sự cải thiện. Họ đang thực sự lâm nguy và Mikel Arteta chắc chắn phải là người nhận trách nhiệm cao nhất.

Arsenal đã kết thúc 3 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa này với con số 0 tròn trĩnh. Họ thua cả 3 trận, không ghi nổi bàn nào và phải vào lưới nhặt bóng 9 lần, xếp bét bảng. Trong lịch sử Premier League, Pháo thủ là đội thứ hai “làm được” điều tồi tệ này sau Wolves ở mùa 2003/04. Đó là mùa giải mà Arsenal đã đoạt chức vô địch với thành tích bất bại, trong khi Wolves xuống hạng với vị trí thứ 20 chung cuộc.

Nếu như trước đó mây đen kéo đến bủa vây Arsenal, thì giờ trời bắt đầu đổ mưa. Arteta đang cố gắng tìm một chiếc ô, một chỗ trú ẩn, song chẳng ai thèm đoái hoài đến ông. Tất cả niềm tin và sự hi vọng đều đã tắt lịm. Kết quả chung cuộc không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phẫn nộ, thay vào đó, là cách chơi bóng của Arsenal dưới thời Arteta. Chứng kiến đội nhà thi đấu trước Man City, không fan Pháo thủ nào có lẽ mảy may hi vọng về một trận hòa chứ đừng nói đến giành chiến thắng. Arsenal thi đấu rệu rã và chấp nhận “nằm ngửa” cho đối thủ mặc sức tung hoành.

Kể từ sau chức vô địch Siêu cúp Anh năm ngoái, một Arsenal tươi mới, hừng hực khí thế đã biến mất. Theo thời gian, Pháo thủ trở nên mất phương hướng và giờ lâm vào ngõ cụt dưới bàn tay huấn luyện của Arteta. Ở hè 2021, Arsenal là đội chi tiêu mạnh nhất tại Premier League với tổng cộng 132 triệu bảng đã được đầu tư để chiêu binh mãi mã. Thế nhưng, kết quả thì ai cũng rõ khi Arsenal thua liểng xiểng, từ giao hữu cho đến khi bước vào mùa giải mới. Thắng lợi duy nhất gần đây của Pháo thủ là màn vùi dập West Brom 6-0 tại Cúp Liên Đoàn. Phải chăng đẳng cấp của Arsenal giờ đây chỉ đủ để bắt nạt một CLB đang chơi tại giải hạng Nhất như The Baggies?

Quay lại chuyến làm khách trước Man City , Arteta tung ra đội hình 5-4-1 với hi vọng có thể ngăn cản sức mạnh tấn công của chủ nhà. Nhưng hãy nhìn vào hàng thủ của Arsenal. Ngoại trừ Kieran Tierney còn có chút ấn tượng, song gương mặt khác gồm Cedric Soares, Callum Chambers, Rob Holding và Sead Kolasinac hiện đứng ở đâu trong thế giới bóng đá hiện nay? Không ít trong số này đang thuộc diện cần thanh lý của Arsenal nhưng khổ nỗi không mấy đội bóng mặn mà. Họ chơi ra sao thì không cần phải nói thêm nhiều nửa, khi 2 bàn thua chóng vánh ở đầu hiệp 1 mà Pháo thủ phải nhận trước Man City đều đến theo cách không thể dễ dàng hơn, một là cú đánh đầu đơn giản của Ilkay Guendogan và hai là pha ra chân cận thành của Ferran Torres.

Đây rõ ràng là vấn đề về thái độ thi đấu, phương hướng, tổ chức và cấu trúc. Kể từ vòng khai mạc đến nay, Emile Smith Rowe có lẽ là cầu thủ duy nhất của Arsenal còn có hứng thú chạy cũng như mang trong mình ý chí thi đấu. Tiền vệ 21 tuổi này hoạt động không biết mệt mỏi, nhưng một mình anh cũng đành bó tay trước một tập thể đã hoàn toàn buông xuôi của Arsenal.

Bên ngoài sân, Arteta trầm ngâm và nét mặt ông hiện rõ sự bất lực. Trong khi đó trên khán đài, fan Arsenal thậm chí còn vỗ tay ăn mừng vào thời điểm lưới đội nhà rung lên lần thứ 4 sau pha làm bàn của Rodri. Các cổ động viên Pháo thủ quả thực là những người đáng thương nhất, bởi họ đã phải gặm nhấm nỗi đau thất bại hết mùa này tới mùa khác. Và khi mọi thứ trở nên chai lì, thôi đành ăn mừng còn hơn cứ ủ dột mãi. Từ đầu mùa 2021/22 đến giờ, người hâm mộ Arsenal chưa được nhảy lên ăn mừng bất kỳ bàn thắng nào của đội nhà, dẫu cho đó chỉ là bàn mang tính danh dự.

Arsenal đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất lịch sử CLB, và HLV Arteta là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Ông đã mất kiểm soát với tập thể này, nhưng chẳng rõ BLĐ Pháo thủ đang toan tính điều gì khi vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ở 2 vòng đấu tới, Arsenal sẽ lần lượt chạm trán Norwich và Burnley. Hãy cùng chờ xem Pháo thủ hiện nằm ở đâu khi so tài với 2 CLB này, và đây có thể là cơ hội cuối cùng cho Arteta.

