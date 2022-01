Để Brighton cầm hòa, Chelsea ngày càng hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Dù chỉ phải gặp Brighton không quá sừng sỏ, Chelsea rút cục chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trên sân khách ở vòng 22 giải Ngoại hạng Anh 2021/22. Kết quả đáng thất vọng này khiến The Blues ngày càng hụt hơi trước Man City và Liverpool trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Bàn thắng: Brighton: Webster (60"); Chelsea: Ziyech (28")

Trước khi bước vào màn so tài với Brighton, Chelsea được đánh giá khá cao so với đối thủ. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trên sân Falmer khi chính đội chủ nhà mới là đội nhập cuộc ấn tượng hơn. Trong những phút đầu, Brighton đã gây sức ép đáng kể lên khung thành Chelsea. Họ đã tạo ra hàng loạt những cơ hội nhưng rất tiếc là Welbeck và các đồng đội của anh lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Trong thế trận có phần lép vế, Chelsea rút cục vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi mở được tỷ số trước ở phút 28. Lập công cho đại diện phía Tây thành London là Hakim Ziyech, tiền vệ người Morocco làm tung lưới Brighton bằng cú đá chân trái cực mạnh và hiểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Sanchez không thể cản phá.

Bàn thắng của Ziyech làm giảm sự hưng phấn của Brighton, nhưng sức tấn công của Chelsea cũng không được cải thiện trong ngày tiền đạo đắt giá Romelu Lukaku tiếp tục sắm vai “người vô hình” (anh chạm bóng có 8 lần trong hiệp 1, ít nhất trong số những cầu thủ góp mặt trên sân).

Sang đến hiệp 2, Brighton lại gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đến phút 60 thì họ đã thành công. Đón quả tạt của Mac Allister, hậu vệ Webster đã chọn vị trí tốt để thực hiện cú đánh đầu rất căng đánh bại thủ thành Kepa.

Trong những phút còn lại, HLV Tuchel của Chelsea lần lượt tung Werner, Kovavic và Havetz vào sân nhưng Chelsea vẫn bất lực trong việc xuyên thủng phòng tuyến được tổ chức tốt của Brighton lần thứ 2. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đồng nghĩa với việc Brighton đã có 5 trận bất bại liên tiếp ở Premier League.

Ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Tuchel đã không thắng cả 4 vòng gần đây. Họ giờ đã bị đội dẫn đầu BXH là Man City bỏ xa đến 12 điểm (44 so với 56) trong khi đã đá nhiều hơn The Citizens 1 trận (23 so với 22).

Đội hình thi đấu

Brighton (3-3-2-1): Sanchez; Veltman, Webster, Burn; Lamptey (March 76), Gross (Maupay 62), Alzate, Cucurella; Moder, Mac Allister; Welbeck (Trossard 62).

Chelsea (4-2-2-2): Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger, Alonso; Jorginho (Kovacic 80), Kante; Ziyech (Werner 81), Mount; Lukaku (Havertz 80), Hudson-Odoi.

Theo Bongdaplus