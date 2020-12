HLV Park Hang Seo chúc mừng Kiatisak sang dẫn dắt HAGL

Theo tờ Goal Thái Lan, HLV Park Hang Seo gửi lời chúc mừng tới Kiatisak sau khi cựu danh thủ Thái Lan chuyển tới dẫn dắt HAGL.

Trang Goal Thái Lan mới đây đã đăng tải 1 video có chứa đoạn phỏng vấn độc quyền HLV Park Hang Seo của kênh You Tube chuyên về bóng đá Kid Side Curve (thuộc về BLV thể thao Worapath Arunpakdee).

Bình luận viên của kênh truyền hình Thairath, Worapath Arunpakdee đã mở kênh You Tube Kid Side Curve để kể về những thông tin hậu trường của bóng đá Thái Lan. Worapath Arunpakdee đã mở kênh You Tube này khi mà các trận đấu của bóng đá Thái Lan bị huỷ bỏ do dịch COVID-19.

Trong video phỏng vấn độc quyền của Kid Side Curve, HLV Park Hang Seo đã gửi lời chào mừng tới Kiatisak khi cựu danh thủ này sang Việt Nam dẫn dắt HAGL.

“Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Kiatisak vì công việc mới của ông ấy", HLV Park Hang Seo lên tiếng.

“Tôi muốn nói rằng việc HLV Kiatisak được bổ nhiệm dẫn dắt một đội bóng ở V-League sẽ tạo ra tác động tốt về nhiều mặt”, HLV Park Hang Seo nói trong video phỏng vấn.

HLV Park gửi lời chúc mừng tới Kiatisak (ảnh chụp từ video)

“Đây là cuộc giao lưu về văn hoá bóng đá. Việt Nam và Thái Lan, với tư cách là đối thủ và đại diện ở khu vực Đông Nam Á, sẽ càng phát triển và tạo ra nhiều sự cạnh tranh hơn”, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

“Tôi hy vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ có nhiều cuộc giao lưu, trao đổi hơn về bóng đá trong tương lai”, HLV người Hàn Quốc khẳng định.

Kiatisak đã bắt đầu hành trình sang Việt Nam

Hôm 17/12, HLV Kiatisak đã lên máy bay để bắt đầu hành trình sang Việt Nam. Theo lịch trình bay, “Zico Thái” phải bay vòng sang Hồng Kông rồi tới TP.HCM. Lý do bởi không có chuyến bay thẳng từ Thái Lan sang Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tới Việt Nam, HLV người Thái Lan bắt đầu tiến hành cách ly 14 ngày trước khi bắt đầu công việc ở HAGL từ ngày 30/12. Cựu HLV đội tuyển Thái Lan khẳng định rằng trong quá trình cách ly ở Việt Nam, ông sẽ làm việc online.

Vào tháng 6 năm nay, trang facebook ASEAN FOOTBALL đã đưa ra kết quả cuộc bầu chọn những HLV xuất sắc nhất, trong một thập niên trở lại đây (2010-2020) của bóng đá Đông Nam Á.

Theo đó, Kiatisak trở thành nhà cầm quân số 1 thập kỷ của khu vực. Đứng thứ hai cuộc bầu chọn của ASEAN FOOTBALL là HLV Park Hang Seo.

