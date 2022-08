Khởi tranh Giải Bóng đá truyền thống ngành TT&TT Hà Tĩnh lần thứ V

Sáng nay (13/8), Giải Bóng đá truyền thống ngành TT&TT Hà Tĩnh lần thứ V chính thức khai mạc tại Trung tâm TDTT Phú Quang với sự tham gia của 8 đội bóng: FC Sở TT&TT Hà Tĩnh; Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện - phóng viên thường trú; Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh; Liên quân Hội IT Hà Tĩnh; Viettel; FC Mobile; FC VNPT; FPT Hà Tĩnh.