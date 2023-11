Lịch thi đấu Asian Cup 2023: Việt Nam đụng “ông kẹ” châu Á ở trận ra quân

Lịch thi đấu bảng D VCK Asian Cup 2023 Ngày 14/1/2024: 18h30: Nhật Bản vs Việt Nam 21h30: Indonesia vs Iraq Ngày 19/1/2024: 18h30: Iraq vs Nhật Bản 21h30: Việt Nam vs Indonesia Ngày 24/1/2024: 18h30: Iraq vs Việt Nam 18h30: Nhật Bản vs Indonesia