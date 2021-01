Liverpool chỉ phải đá với Aston Villa toàn cầu thủ đội dự bị

Tờ Dailly Mail khẳng định, trận đấu giữa Aston Villa vs Liverpool thuộc vòng 3 cúp FA vẫn sẽ diễn ra bình thường vào đêm nay chứ không bị hoãn, bất chấp thực tế toàn bộ thành viên đội 1 Aston Villa bị cách ly. Đây là thông tin rất vui với Liverpool, bởi Aston Villa buộc phải tung ra sân những cầu thủ thuộc đội U23 và U18.

Do rất nhiều thành viên đội 1 Aston Villa, trong đó có cả HLV Dean Smith và các cộng sự trong ban huấn luyện dương tính với COVID-19 nên trận đấu giữa đội bóng này và The Kop có nguy cơ bị hoãn. Tuy nhiên, rút cục viễn cảnh trên sẽ không xảy ra, bởi theo kết quả kiểm tra mới nhất thì HLV đội U23 của Aston Villa và các học trò của ông đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo quy định của FA, do Aston Villa vẫn có đủ 14 cầu thủ không nhiễm COVID-19 nên không có lý do gì họ được hoãn trận đấu với Liverpool. Vấn đề là Aston Villa chắc chắn sẽ gặp bất lợi khi phải so tài với Liverpool bằng đội hình gồm toàn những gương mặt trẻ còn non kinh nghiệm. Đúng là hồi đầu mùa, Aston Villa từng gây ấn tượng mạnh bằng thắng lợi tưng bừng 7-2 trước nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh, nhưng ở tình cảnh hiện nay thì họ khó có thể ngăn Liverpool đi tiếp ở cúp FA.

Trở lại với đấu trường Premier League, hiện vẫn chưa rõ Aston Villa với lực lượng hiện có có thể đá 2 trận tới với Tottenham (14/1) và Everton (17/1) hay không. Với việc tình hình dịch bệnh COVID-19 ở xứ sở Sương mù đang diễn biến hết sức phức tạp, chính phủ Anh mới đây đã phải áp dụng quy định giãn cách xã hội lần thứ 3.

Theo đó, người dân Anh được yêu cầu ở nhà ít nhất đến ngày 15/2. Riêng với những người thích vận động thì quy định được nới lỏng 1 chút. Họ được khuyến cáo trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chỉ nên ra ngoài tối đa 1 lần trong ngày để tập thể dục.

Tuy chính phủ Anh lại ban bố lệnh giãn cách xã hội, song tất cả các môn thể thao, trong đó có cả bóng đá vẫn diễn ra như bình thường. Tất nhiên, trong trường hợp các đội có quá nhiều ca nhiễm COVID-19 thì họ không đáp ứng đủ điều kiện để được thi đấu. Riêng cuối tuần này, 1 trận đấu đã buộc phải hoãn và 1 trận đấu khác chưa chắc có thể diễn ra. Cụ thể, trận Southampton vs Shrewsbury phải lui lại còn trận Brentford và Middlesbrough đang đối mặt nguy cơ bị hoãn.

Theo Bongdaplus