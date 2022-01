Luis Suarez trên đường gia nhập Aston Villa

Cả báo chí Anh và Tây Ban Nha đều đồng loạt xác nhận thông tin, Luis Suarez đang trên đường gia nhập Aston Villa theo lời mời của đồng đội cũ Steven Gerrard. Tương lai của Suarez tại Atletico Madrid trở nên bất định sau khi anh công khai chửi thẳng mặt HLV trên sân.

Mối lương duyên rạn nứt

Mối quan hệ giữa Luis Suarez và Atletico Madrid được tin rằng đã rạn nứt tới mức không thể cứu chữa sau sự kiện tiền đạo người Uruguay văng tục trên sân hướng thẳng vào HLV Diego Simeone. Màn văng tục của Suarez diễn ra ở trận thua 1-2 trước Sevilla hôm 19/12 vừa qua. Khi bị Simeone rút khỏi sân phút 57, Suarez đã nổi cáu quát: “Đồ ngu xuẩn, luôn là như vậy” hướng về phía HLV trưởng.

Sau trận đấu, Simeone đã từ chối trả lời phỏng vấn về hành động này. Và mới đây, hôm 18/1 vừa qua, khi được báo chí nhắc lại vụ Suarez, Simeone vẫn dùng thái độ lảng tránh. Có vẻ như ông đã chấp nhận thực tế rằng, Atletico Madrid không thể giữ chân tiền đạo chỉ còn hạn hợp đồng đến cuối mùa này.

Tương lai của Suarez trở nên rõ ràng hơn khi báo chí Anh liên tục đưa tin về việc Suarez đã ngầm nhận lời mời của đồng đội cũ Steven Gerrard trở lại Premier League thi đấu cho Aston Villa. Trong thời gian vừa qua, việc Aston Villa liên tục đón 2 tên tuổi là Lucas Digne và Philippe Coutinho khiến giới chuyên môn khá bất ngờ. Có vẻ như tác động của Gerrard tới những cựu cầu thủ Liverpool là tương đối lớn.

Mối quan hệ giữa Luis Suarez và HLV Diego Simeone tại Atletico Madrid đã đổ vỡ nghiêm trọng

Tờ Daily Mail thậm chí còn khẳng định giữa Gerrard và Suarez đã có một buổi nói chuyện chi tiết qua điện thoại, thống nhất được rất nhiều điều khoản cá nhân và ngày Suarez ra mắt tại Villa Park chỉ còn là chuyện thời gian.

Mát tay như Gerrard

Luis Suarez và Steven Gerrard từng có một thời gian dài sát cánh trong màu áo Liverpool, mà đáng nhớ nhất là mùa 2013/14. Đó là mùa bóng mà Suarez đã gần như gánh cả Liverpool trên vai, đưa The Kop đến rất sát ngai vàng Premier League. Tuy nhiên, chính cú trượt chân đi vào lịch sử của Gerrard trước Chelsea đã khiến Liverpool tuột mất cơ hội vô địch.

Sau khi The Kop chính thức hết cơ hội vô địch Premier League vì trận hoà 3-3 với Crystal Palace, Suarez đã gục xuống sân khóc rất lâu và chính Gerrard là người đã an ủi Suarez. Đó cũng chính là mùa bóng cuối cùng của Suarez tại The Kop.

Hiện tại, Suarez đang trải qua một mùa bóng không thành công tại Atletico Madrid. Đã 8 trận liên tiếp tại La Liga chân sút này không ghi bàn. Việc sa sút phong độ là một phần nguyên nhân dẫn tới việc Diego Simeone phải rút Suarez khỏi sân ở trận gặp Sevilla khiến cầu thủ này nổi cáu tới mức văng tục trên sân.

Steven Gerrard cũng đang cho thấy anh khá mát tay trong chuyển nhượng. Mới đây, tân binh Coutinho đã có một màn ra mắt xuất thần khi góp công vào cả 2 bàn thắng trước Man United. Nếu có thêm Suarez, tin chắc Aston Villa sẽ trở nên đáng xem hơn rất nhiều.

Suarez đã từ chối nhiều CLB vì Aston Villa Chuyên gia chuyển nhượng Gerard Romero khẳng định trên Twitter rằng, Luis Suarez đã từ chối lời mời của Palmeiras, Corinthians, Atletico Mineiro và một đội bóng tại Saudi Arabia để toàn tâm toàn ý hướng đến cuộc tái ngộ Gerrard tại Villa Park.

