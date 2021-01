Messi bị loại khỏi đội hình hay nhất năm 2020

Thông tin từ tờ báo L’Equipe (Pháp), Lionel Messi của Barcelona đã bị loại khỏi đội hình hay nhất năm 2020. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo (Juventus) và Robert Lewandowski (Bayern Munich) sánh vai trên hàng công.

Dù Barca trắng tay ở mùa giải 2019/20 nhưng Lionel Messi vẫn được an ủi khi giành vị trí thứ 3 ở cuộc bình chọn The Best 2020 và được lựa chọn vào đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA.

Tuy nhiên, tờ L"Equipe (Pháp) lại không lựa chọn giống FIFA. Họ loại Messi và dùng cặp tiền đạo Cristiano Ronaldo (Juventus) và Robert Lewandowski (Bayern Munich).

So với Messi, Ronaldo và Lewandowski hơn hẳn về danh hiệu trong mùa giải vừa qua. Như Ronaldo, anh cùng Juventus bảo vệ thành công chức vô địch Serie A.

Trong khi đó, Lewandowski ngoài việc giành “cú ăn ba” ở mùa giải 2019/20 thì anh còn có thêm Siêu cúp Đức và Siêu cúp châu Âu. Cùng với đó là giải thưởng cá nhân như Vua phá lưới Bundesliga, Vua phá lưới cúp Quốc gia Đức và đặc biệt là FIFA The Best 2020 .

Bayern áp đảo trong đội hình hay nhất năm 2020 của L"Equipe với 5 gương mặt gồm Lewandowski, Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich và Thiago Alcantara - người hiện đã chuyển sang khoác áo Liverpool ở Hè 2020. Xếp thứ 2 là Liverpool với Van Dijk và Trent Alexander-Arnold.

Theo Bongdaplus