Messi nhận giải VĐV tiêu biểu của tạp chí Time

Lionel Messi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được tạp chí Time vinh danh là VĐV tiêu biểu của năm.

Messi gây ảnh hưởng ngay lập tức từ khi chuyển đến Mỹ thi đấu cho Inter Miami. Anh ghi 10 bàn trong bảy trận, giúp Miami vô địch Leagues Cup. Đây là danh hiệu đầu tiên của CLB này.

Messi được tạp chí Time vinh danh là VĐV tiêu biểu của năm nhờ những tác động đến thể thao Mỹ. Ảnh: Time

Thủ quân Argentina cũng góp vai trò quan trọng để đưa Miami đến chung kết US Open Cup. Nhưng Messi vắng mặt ở trận tranh vô địch bởi chấn thương và đoàn quân dưới trướng Tata Martino thua Houston Dynamo.

Trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở Mỹ, dù chỉ ra sân 14 trận, Messi ghi 11 bàn và suýt giúp Miami giành vé dự MLS playoffs. Anh tạo ra cơn sốt trên khắp nước Mỹ dù ở quốc gia này, bóng đá không phải môn thể thao phổ biến. Miami không kịp in áo đấu của Messi để bán, đến mức đồng chủ tịch David Beckham phải đợi để có áo tặng bạn.

"Có ý kiến cho rằng Messi thành công ở Mỹ nhờ sức cạnh tranh kém của MLS. Nhưng bằng chứng cho thấy thành công của Messi vượt xa những gì anh làm cho Miami. Bên cạnh giành Quả Bóng Vàng World Cup, Messi là cầu thủ duy nhất trong năm giải hàng đầu châu Âu có 20 bàn hoặc kiến tạo ở mọi đấu trường trong mùa giải cuối khoác áo PSG. Ngoài ra, sau màn trình diễn siêu hạng ở Leagues Cup, Messi tiếp tục phong độ ấn tượng, ghi ba bàn cho Argentina ở vòng loại World Cup", Time viết.

Giải VĐV tiêu biểu trong năm của Time được khai sinh vào năm 2019. Khi ấy, đội tuyển bóng đá nữ Mỹ được trao giải. Những người chiến thắng sau đó gồm LeBron James (bóng rổ), Simone Biles (TDDC) và Aaron Judge (bóng chày). Messi là cầu thủ bóng đá đầu tiên được vinh danh trên tư cách cá nhân. TIME được đánh giá cao về độ uy tín, nổi tiếng với gần 100 năm trao giải Nhân vật của năm kể từ 1927.

Giải thưởng này bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ của Messi. Theo thống kê của AS , tiền đạo 36 tuổi đã giành 68 giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp. Đáng kể nhất là tám Quả Bóng Vàng, hai giải FIFA The Best, sáu Chiếc Giày Vàng châu Âu, hai Quả Bóng Vàng World Cup và sáu lần đoạt vua phá lưới Champions League.

Theo VNE