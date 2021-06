Người hâm mộ Hà Tĩnh xem Euro tại nhà để phòng dịch Covid-19

Bằng những cách tổ chức xem bóng đá đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đang “cháy hết mình” cùng trái bóng tròn mùa giải Euro 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Gia đình anh Biện Văn Sơn ở tổ dân phố 3, Phường Hà Huy Tập, T.P Hà Tĩnh chọn cách xem Euro tại nhà, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Vòng bảng Euro 2021 khép lại với 16 gương mặt xuất sắc của bóng đá châu Âu đã giành vé vào vòng 1/8. Loạt trận knock out của Euro đang thu hút đông đảo giới hâm mộ của cả thế giới. Tại Hà Tĩnh, do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các địa điểm công cộng như quán cafe, giải khát, nhà hàng đều dừng hoạt động tổ chức xem bóng đá; những màn hình siêu lớn cũng không còn xuất hiện tại các điểm công cộng như các kỳ Euro, World Cup trước.

Chị Nguyễn Thị Lan - chủ quán cà phê “Nét xưa” ở đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) cho hay: “Quán chuyên phục vụ khách đến xem trực tiếp các giải bóng đá trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi không chiếu ti vi màn ảnh rộng và khuyên mọi người nên xem bóng đá ở nhà, không tụ tập quá 15 người nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Người hâm mộ mãn nhãn trước những pha rượt đuổi tỷ số ở lượt trận vòng bảng cuối cùng giữa Pháp (áo trắng) và Bồ Đào Nha (áo đỏ)

Tuân thủ quy định phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe gia đình, người hâm mộ chủ động chọn cách thưởng thức môn thể thao “vua” qua màn ảnh nhỏ ở nhà. Nhiều gia đình còn bỏ tiền mua ti vi màn hình lớn, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho những đêm “ăn ngủ” với bóng đá tại nhà.

Anh Nguyễn Danh Thái ở thị trấn Hương Khê là một trong những fan bóng đá của Anh và Pháp, cho biết: “Trước đây, bố con tôi thường hay đến các quán cà phê bóng đá công cộng để xem Euro, cổ vũ cho các thần tượng của mình. Tuy nhiên, năm nay, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên vợ chồng tôi đã chủ động chi hơn 25 triệu đồng sắm thêm chiếc ti vi màn hình lớn ở nhà xem cùng các con”.

Còn chị Nguyễn Thị Lệ Quyên ở phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Cả gia đình tôi ai cũng rất thích xem bóng đá. Trong đó, chồng tôi vốn là fan bóng đá cuồng nhiệt của Italia và Bồ Đào Nha. Do dịch Covid-19, hàng quán không bán đêm khuya nên tôi thường chuẩn bị thêm đồ ăn và thức uống để cả nhà xem bóng đá”.

Các em nhỏ theo dõi thần tượng của mình tại Euro qua máy tính.

Các bạn trẻ đam mê môn thể thao vua ở Hà Tĩnh chọn cách “cháy hết mình” với những bữa tiệc túc cầu của Euro bằng cách sử dụng các ứng dụng công nghệ, chia sẻ, bàn luận về trận đấu với các nhóm trên mạng.

Bạn Phạm Hữu Đức ở xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) chia sẻ: “Bọn em đã chủ động khai thác các ứng dụng VTV Go, VTVcab ON, Onme, hay On+... xem truyền hình trực tuyến. Đặc biệt, chúng em còn thường xuyên liên lạc, lên lịch họp nhóm trên mạng để cùng xem các trận đấu, tạo không khí hào hứng để thưởng thức môn thể thao mình yêu thích. Em nghĩ Euro 2021 sẽ để lại những kỷ niệm đáng nhớ với người hâm mộ về một mùa giải diễn trong điều kiện cần tuân thủ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của ngành y tế nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe của mình và cộng đồng”.

Quang Sáng