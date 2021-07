Nhận định Anh vs Ý: Chiellini đã sẵn sàng cho trận chiến cuối

Chiellini từng chơi trận đấu chính thức đầu tiên được tổ chức trên sân Wembley vào năm 2007. Giờ đây, anh đã trở lại với sân đấu này, trở lại với những gì tốt nhất của mình, và trở lại để đối mặt với ĐT Anh.

Trở lại quá khứ, khi sân Wembley mới mở cửa sau khi được xây mới, vào ngày 24 tháng 3 năm 2007, trận đấu đầu tiên đã được tổ chức và đó là cuộc so tài giữa đội U21 của Ý và U21 Anh. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa 3-3 và Giorgio Chiellini đã có mặt ở đó.

Thành thật mà nói, đây không phải trận đấu tốt nhất trung vệ kỳ cựu này. Anh được cho đã mắc lỗi đã dẫn đến bàn thắng thứ 2 của U21 Anh khi không thể cắt đường chuyền của Matt Derbyshire cho Wayne Routledge. Nhưng ngay cả như vậy, Chiellini vẫn cho mọi người thấy tiềm năng của mình lớn đến mức nào.

Trong suốt hiệp 1, Chiellini đã bê bết máu trên mặt sau khi chấn thương từ một pha va chạm. Đó đã là một hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự nghiệp của trung vệ này, thể hiện một ngọn lửa không bao giờ vụt tắt.

Chiellini từ chối rời sân mà thay đó chỉ băng đầu lại và nhanh chóng trở lại trận đấu. Rõ ràng anh là một chiến binh, hoàn toàn trung thành với quốc gia của mình.

Chiellini tại trận đấu trên sân Wembley năm 2007

Hồi đó, Chiellini là một hậu vệ cánh trái mạnh mẽ. Điều đó có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Anh là một CĐV của AC Milan khi còn nhỏ và thần tượng Paolo Maldini.

Tuy nhiên, trên thực tế, Chiellini không có lối chơi lịch lãm như Maldini. Nhưng anh cũng không bao giờ giống như một “đồ tể”.

Trải qua 15 năm sự nghiệp, Chiellini đã trở thành một trong những cầu thủ thông minh nhất trong bóng đá, theo mọi nghĩa. Là một người thông thạo tiếng Anh, Chiellini đã có bằng kinh tế và thương mại, trước khi lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2017. Anh cũng là một chuyên gia trong việc quản lý sự nghiệp của mình.

Như cựu HLV Juventus, Fabio Capello đã chỉ ra, khi Chiellini bắt đầu thua thiệt về mặt tốc độ, anh đã rèn luyện kỹ năng của mình để đá ở vị trí trung vệ và tạo thành một bộ ba huyền thoại “BBC” ở tuyến sau của Juventus cùng với Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli.

Chiellini đã tỏ ra khôn ngoan hơn trong các pha di chuyển của mình. Xét cho cùng, nếu chỉ dựa vào thể lực không thì Zlatan Ibrahimovic đã không gọi Chiellini là đối thủ khó chơi nhất từ ​​trước đến nay anh từng phải đối mặt.

Ibrahimovic cũng phải ngại khi đối đầu với Chiellini

Chiellini không chỉ biến mỗi trận đấu thành cơn ác mộng với tiền đạo đối phương mà còn rất nghiêm khắc với các đồng đội trong quá trình luyện tập. Có lần, Alvaro Morata đã phải thốt lên rằng: “Đối đầu với Chiellini giống như bạn bị nhốt vào lồng với một con khỉ đột và phải cướp thức ăn từ chúng”.

Tuy nhiên, sự bền bỉ đó cuối cùng cũng phải trả giá. Trong năm vừa qua, Chiellini không xuất hiện nhiều trong các trận đấu của Juventus. Sự xuất hiện của Matthijs de Ligt cho phép Bianconeri xoay tua tuyến sau của họ nhiều hơn, nhưng điều lo ngại là Chiellini đã gặp phải những chân thương dai dẳng.

Mặc dù vậy, HLV Roberto Mancini vẫn tự tin gọi Chiellini lên tuyển Ý để tham dự EURO 2021. Ông giải thích: “Không cần phải đánh giá Chiellini. Điều quan trọng là cậu ấy đã thi đấu trở lại và cảm thấy ổn”.

“Đối với chúng tôi, Chiellini là nền tảng và cũng là điểm tham chiếu trong phòng thay đồ của một đội trẻ. Khoảnh khắc Chiellini bước ra sân, bạn biết rằng cậu ấy sẽ cống hiến những gì tốt nhất của mình”.

Mancini vẫn tin dùng Chiellini dù hậu vệ này đã 36 tuổi

Lần xuất hiện tiếp theo của Chiellini trên sân Wembley sẽ là một thử thách lớn hơn rất nhiều so với năm 2007. Đây là một bài kiểm tra lớn hơn về sự bền bỉ và trí thông minh của trung vệ 36 tuổi.

Anh có thể không phải là một đội bóng năng động, hoang dã. Nhưng họ có những tiền đạo rất trẻ và nhanh nhẹn. Những cầu thủ như Raheem Sterling và Bukayo Saka có thể khiến Chiellini 36 tuổi gặp rất nhiều vấn đề với tốc độ di chuyển của họ.

Tuy nhiên, dù thời gian đang là kẻ thù của Chiellini nhưng tinh thần của anh thì luôn lạc quan và vui vẻ. Có thể vì đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà Chiellini tham dự cùng đội tuyển Ý nên anh đang tận hưởng mọi khoảnh khắc có được.

Cơ thể của Chiellini có thể đang bắt đầu phản bội anh nhưng tâm trí của Chiellini thì luôn sắc bén như ngày nào. Anh vẫn là bậc thầy trong các cuộc đấu trí và cả những bài học về “nghệ thuật hắc ám”.

Trên hết, Chiellini vẫn là một trung vệ đáng gờm. Đừng quên việc anh đã ngăn cản Romelu Lukaku thế nào trong trận tứ kết với Bỉ. Và quan trọng không kém, Chiellini sẽ không hề gặp một chút áp lực nào trong trận đấu tới vì anh đã quá quen với điều này.

“Phần đẹp nhất của trận đấu" là tiếng còi đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Tâm trí của bạn chỉ nghĩ về trận đấu mà thôi”, Chiellini từng nói.

Sự tập trung, điềm tĩnh, là lý do giúp cho Chiellini vẫn trụ lại được ở đẳng cấp này dù sắp đón sinh nhật 37 tuổi vào tháng sau. Đó là lý do tại sao anh trở lại Wembley. Và đó là lý do tại sao anh sẽ sẵn sàng đổ máu một lần nữa.

Chiến binh vĩ đại nhất của Ý sẽ tận hưởng từng giây của trận chiến cuối cùng này. Chiellini sẽ là một ngọn núi mà các tiền đạo của Anh phải vượt qua!

Theo TT&VH