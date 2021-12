Premier League trước nguy cơ tạm hoãn

Premier League lại khốn đốn vì Covid-19. Hàng loạt trận đấu bị hoãn, các ca dương tính tăng nhanh ở các CLB. Kịch bản tạm hoãn mùa giải đang được nhiều đội bóng tính đến.

Biến thể Omicron đang tàn phá hạng đấu cao nhất nước Anh. Tới thời điểm hiện tại đã có 9 trận đấu phải hoãn lại vì Covid-19, do các CLB lâm vào tình cảnh khủng hoảng lực lượng vì quá nhiều cầu thủ dương tính. Trong đó có 1 trận ở vòng 16 (Brighton vs Tottenham), 3 trận của vòng 17 (Brentford vs MU, Burnley vs Watford, Leicester vs Tottenham) và 5 trận của vòng 18 cuối tuần này (MU vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham vs Norwich, Everton vs Leicester).

Do dịch bệnh leo thang, BTC Premier League đang tính đến phương án tạm hoãn Premier League cho tới ngày 8-9/1/2022 thời điểm diễn ra vòng 3 Cúp FA. Điều đó có nghĩa là 4 vòng đấu tiếp theo (18, 19, 20, 21) sẽ phải tạm hoãn cho tới khi bóng lăn trở lại. Theo kế hoạch dự kiến, Premier League sẽ trở lại vào ngày 15/1 với vòng đấu thứ 22.

Trước mắt, Premier League sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình Covid-19 tại các CLB. Ở những đội bóng có ít ca dương tính và đảm bảo lực lượng ra sân, lịch thi đấu sẽ không thay đổi. Dù vậy các nhà tổ chức bóng đá Anh khẳng định sức khỏe và thể trạng của các cầu thủ, HLV vẫn là điều quan trọng nhất. Những diễn biến trong ít ngày tới sẽ quyết định việc Premier League có tạm hoãn hay không.

MU là một trong những đội thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick chỉ còn 9 cầu thủ cho trận gặp Brentford (hoãn) và rớt xuống còn 7 người cho cuộc đối đầu Brighton (hoãn). Chuyến làm khách của Watford tới Burnley bị hoãn lại chỉ ít giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Một số trận đấu vẫn diễn ra bất luận thiếu hụt cầu thủ vì nhiễm Covid-19. Liverpool thắng Newcastle (3-1) mà không có Fabinho, Curtis Jones, Virgil van Dijk những cầu thủ vừa trở thành F0. Tương tự Chelsea đấu với Everton (1-1) mà không có Romelu Lukaku, Timo Werner và Callum Hudson-Odoi, tất cả đều vắng mặt với Covid-19.

Việc hoãn Premier League là một quyết định lớn ảnh hưởng nặng nề tới lịch phát sóng, bản quyền truyền hình và cả những hình phạt tài chính từ các nhà tài trợ. Dù vậy đa số các HLV đều đề xuất phương án tạm hoãn giải đấu trong thời điểm nguy nan. “Chúng tôi nghĩ rằng nên hoãn toàn bộ các trận đấu của vòng 18 cuối tuần này. Tất cả các CLB đều đang vất vả đối phó với cơn bùng phát của Covid-19. Rất khó khăn để ra sân lúc này”, HLV Thomas Frank của Brentford nhấn mạnh.

Giáo sư Steven Reicher, cố vấn khoa học của Ủy ban các trường hợp khẩn cấp (SAGE) chia sẻ quan điểm tương đồng trên Times Radio: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần một quãng tạm dừng ngắn hạn, nhằm ngắt mạch lây lan của Covid và khiến các cơ quan y tế không bị quá tải. Nếu không phải giãn cách xã hội thì các cuộc thi đấu thể thao đông người cần tạm dừng vào thời điểm này”.

Theo quy định của Premier League, một CLB đủ điều kiện ra sân nếu có ít nhất 14 cầu thủ khỏe mạnh bao gồm 1 thủ môn. Tuy nhiên theo đà lây nhiễm khủng khiếp hiện tại ở Premier League thì sẽ không dễ dàng để các đội bóng trụ được với 14 cầu thủ âm tính trong những ngày tới.

Các biện pháp khẩn cấp

Trước tình hình dịch bệnh lây lan, BTC Premier League thực hiện hàng loạt “biện pháp khẩn cấp” nhằm đối phó với Covid-19. Các cầu thủ, HLV và nhân viên ở CLB đều phải thực hiện test nhanh mỗi ngày mới được đến sân tập. Ngoài ra, các cầu thủ phải làm bài test PRC ít nhất hai lần một tuần. Các biện pháp như đeo khẩu trạng, giãn cách sẽ được tăng cường triệt để. Đối với các CĐV vào sân, họ phải có thẻ xanh Covid-19 (đã tiêm đủ 2 mũi) và xét nghiệm âm tính mới đủ điều kiện mua vé.

Leicester đóng cửa sân tập khẩn cấp

Ngay sau khi trận đấu với Tottenham ở vòng 17 Premier League bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Leicester đã đóng cửa khẩn cấp sân tập, tạm thời trong 48 giờ đồng hồ tính từ hôm thứ Năm. Được biết do sự phức tạp của biến chủng Omicron, trận tiếp theo của thầy trò ông Brendan Rogers với chủ nhà Everton cũng đã bị hoãn. Được biết, cầu thủ của cả Leicester lẫn Tottenham trước đó đều tỏ ý không sẵn sàng ra sân thi đấu, do lo sợ có thể trở thành nạn nhân mắc Covid-19.

69%

Tính đến tháng 10/2021, có 69% số cầu thủ của Premier League đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19. Lượng cầu thủ có ít nhất 1 mũi tiêm chiếm tới 81%.

Tin liên quan: Liverpool đang có hàng tấn công đáng sợ nhất thế giới Liverpool vừa có trận đại thắng Southampton tới 4-0 ở vòng 13 Premier League 2021/22. Có 10 số liệu thống kê cho thấy Lữ đoàn đỏ đang sở hữu hàng tấn công đáng sợ nhất thế giới.

Theo Bongda+