Toàn bộ diễn biến vụ biểu tình khiến trận MU vs Liverpool bị hoãn

Trận đấu giữa MU và Liverpool ở vòng 34 Ngoại hạng Anh đã bị hoãn lại vô thời hạn sau khi xảy ra cuộc biểu tình với hàng trăm cổ động viên tràn vào sân Old Trafford để phản đối nhà Glazer.

Theo tin từ The Times, cuộc biểu tình phản đối giới chủ Glazer của các CĐV MU bắt đầu khoảng 1h chiều (giờ địa phương) và thu hút đến hàng ngàn người tập trung bên ngoài SVĐ Old Trafford. Khoảng hơn 2h chiều, một nhóm khoảng 200 CĐV quá khích vượt qua cánh cửa dẫn vào Munich Tunnel. Có một cổng rào chắn ở cửa đường hầm và khán đài East Stand, nhưng trước đám đông hùng hổ, lực lượng an ninh đành bất lực.

Sau khi vượt qua hàng rào an ninh, một số CĐV tiến vào Munich Tunnel, số khác vào SVĐ thông qua khu vực ghế ngồi dành cho người khuyết tật ở góc phần tư giữa khán đài SBC Stand và East Stand. Lực lượng bảo vệ sân lẫn cảnh sát tiếp tục bất lực.

CĐV quá khích tràn vào sân Old Trafford với bom khói

Khi nhóm CĐV này tiến ra sân Old Trafford, họ hát hò trong 10 phút, đốt pháo sáng, trèo lên cầu gôn, đá penalty và dời các cột cờ. Một người còn nhặt quả bóng và thực hiện cú tung người móc bóng trong lúc bạn của người này quay phim.

Một số CĐV còn lẻn vào đường hầm dành cho hai đội. Một nhóm khác thì xuất hiện ở lối đi dẫn tới khu vực dành cho các quan chức CLB, đập các cánh cửa trong khi đám đông bên dưới reo hò. Thậm chí, có cả cảnh một CĐV quá khích ném chân máy camera ghi hình trận đấu được lắp đặt sẵn xuống đường biên.

Các CĐV sau đó được “chỉ dẫn” rời khỏi sân bởi lực lượng an ninh, nhưng một số khác vẫn còn xuất hiện ở khán đài phía trên tại Old Trafford vào lúc 3h13 chiều. Một nhóm CĐV khác thì tập trung ở khách sạn The Lowry, nơi trú quân của đội bóng. Lối ra ở bãi đậu xe bị chặn, với 25 xe chống bạo động có mặt bên ngoài khách sạn.

Các CĐV đồng loạt chăng biểu ngữ đòi nhà Glazer ra đi

Trọng tài chính Michael Oliver ban đầu được di tản khỏi Old Trafford cho đến khi SVĐ an toàn và ông có mặt sau đó. Cảnh sát giải tán đám đông qua cổng trước SVĐ vào khoảng 4h30 chiều, tức thời điểm vốn dĩ bắt đầu trận đấu.

Fan MU muốn CLB áp dụng luật “50 +1” như các CLB Bundesliga (một CLB sở hữu ít nhất 50% số vốn và 1% còn lại thuộc về người hâm mộ).

Ban đầu, giờ lăn bóng được trì hoãn với kỳ vọng 6h30 tối sẽ diễn ra (tức khoảng 0h30 giờ Hà Nội), bởi thông tin bấy giờ cho hay khu vực phòng thay đồ không bị các CĐV xâm phạm và do đó an toàn với các cầu thủ. Mặt sân lúc này cũng đã bị hư hại phần nào khi đám đông tiến vào quấy phá. Tuy nhiên, sau 5h30, Premier League ra thông báo trận đấu sẽ không thể diễn ra trong ngày hôm nay.

Cảnh sát Manchester dùng biện pháp mạnh để giải tán đám đông

Theo tin từ The Guardian, đã có những đề xuất trận đấu nên được diễn ra và lực lượng an ninh ở sân sẽ thiết lập một lớp hàng rào người bảo vệ nhằm ngăn cản các CĐV tiếp tục có ý định đột nhập vào sân. Nhưng giải pháp này nhanh chóng bị bác bỏ. Do đó, với tình trạng an ninh ở sân không được đảm bảo, tất cả đi đến thống nhất hoãn trận đấu và dời lại vào một ngày khác.

Thông báo chính thức từ MU

CLB MU thông báo hoãn trận đấu trên trang web chính thức, tuy nhiên họ không cho biết trận đấu sẽ đá lại vào thời điểm nào. “Ban tổ chức Premier League đã thảo luận với cảnh sát cũng như Hội đồng thành phố Manchester và đi đến quyết định hoãn trận đấu giữa MU và Liverpool vì lý do an ninh sau khi cuộc biểu tình xảy ra vào hôm nay”, trang web chính thức của MU thông báo.

“Các CĐV của MU rất cuồng nhiệt với đội bóng và chúng tôi hoàn toàn thừa nhận quyền tự do ngôn luận và biểu tình trong hòa bình của họ. Tuy nhiên chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự gián đoạn của trận đấu cũng như các hành động quá khích của một số CĐV đã khiến các nhân viên CLB, cảnh sát và những người hâm mộ khác đối mặt với nguy hiểm. Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của cảnh sát và sẽ hỗ trợ họ trong bất cứ cuộc điều tra nào tiếp theo”.

Graeme Souness: “Một tên ngốc có thể giết chết một ai đó”

Cựu danh thủ Liverpool Graeme Souness cùng cựu đội trưởng MU Roy Keane và cựu hậu vệ Man City Micah Richard chính là những bình luận viên trường quay của Sky Sports tại sân Old Trafford. Trong khi những biểu tượng khác của MU và Liverpool là Gary Neville và Jamie Carragher thì dẫn hiện trường bên cạnh đường pitch. Họ là những người chứng kiến trực tiếp vụ bạo động của các CĐV ở Old Trafford

Vì thế có thể hiểu được sự bứ xúc của Souness đối với một số người biểu tình quá khích đã tạo thành bạo lực khi xông vào Old Trafford và ném đồ vào các bình luận viên.“Thành thật mà nói, hôm nay ai đó đã ném pháo sáng lên sân khấu này. Nếu nó bắn trúng một người trong chúng ta, chúng ta sẽ phải nằm viện và bị sẹo”, cựu đội trưởng Liverpool nói, “Ai đó đã ném một chai bia lên đây. Nếu nó đi vào chỗ hiểm, bạn có thể đã bị giết!

“Tôi không chỉ trích những người hâm mộ MU, nhưng bạn không thể đánh giá thấp hành động đó. Chúng tôi đang ngồi đây nói rằng đúng là họ đang biểu tình nhưng một tên ngốc có thể đã giết ai đó ở đây hôm nay”, Souness bực bội.

Những CĐV quá khích ném cả pháo sáng lên cabin BLV

Gary Neville chỉ trích nhà Glazer

Trong khi các đồng nghiệp bức xúc vì hành động bạo lực của các CĐV thì cựu danh thủ Gary Neville lại tỏ ra khá cảm thông với tâm trạng của những fan Quỷ đỏ khi công khai chỉ trích nhà Glazer trên sóng truyền hình.

“Sân đấu đang tàn tạ dần, sân tập không còn nằm trong Top 5 ở Anh nữa, và chúng ta thì đã 8 năm rồi không vô địch Ngoại hạng Anh, 10 năm không vào bán kết Champions League”, Gary Neville đã phát biểu như vậy khi dẫn chương trình trước trận đại chiến MU gặp Liverpool ở Old Trafford. Anh cũng quả quyết rằng hồi nhà Glazer mới tiếp quản năm 2004, MU có sân đấu đẹp nhất nước Anh và là một trong những sân đẹp nhất châu Âu, trong khi sân tập của họ thậm chí còn có thể tốt nhất châu Âu. Còn trên sân cỏ, MU vô địch thường xuyên ở Ngoại hạng Anh cũng như hay tiến sâu ở Champions League.

Gary Neville chỉ trích nhà Glazer đang hủy hoại MU

