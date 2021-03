Tuchel bùng nổ với hàng công 150 triệu bảng của Chelsea

Dưới thời Lampard, đó là một giấc mơ xa vời. Huyền thoại sống của The Blues không thể giao tiếp với 2 ngôi sao người Đức đã đành, ông cũng bất lực trong việc truyền sự tự tin cho Ziyech. Hậu quả là cả 3 cái tên nổi tiếng này tranh nhau danh hiệu Bản hợp đồng tệ nhất Premier League.

May cho Chelsea là Tuchel đến kịp lúc và ngăn cản cuộc đua tranh ngớ ngẩn đó. Không có lý do gì 3 tân binh trị giá tới 150 triệu bảng lại đều là đồ bỏ đi. Tuchel muốn cứu vớt ít nhất là 1 người, may mắn thì là 2, còn hoàn hảo thì cả 3.

Với tư cách cũng là một người mới ở Stamford Bridge, Tuchel rất thận trọng trong từng hành động. Ông không vội vàng gom toàn bộ ngôi sao có thể và ném vào đội hình chính để chiều lòng giới chủ. Đó hẳn nhiên là mục đích khi họ bỏ tiền tấn mua người về nhưng muốn nhanh thì phải... từ từ.

Đầu tiên, Tuchel thử nghiệm với Haverts ở vị trí “số 9” ảo giống như thời còn khoác áo Bayer Leverkusen. Khi Haverts thu về những nét tích cực, Werner tiếp tục được kéo từ băng ghế dự bị vào sân. Ban đầu, cựu cầu thủ RB Leipzig cũng chỉ hoạt động hai bên hành lang là chủ yếu, nhường vị trí trung phong cho Giroud.

Đến khi cả 2 ngôi sao trên có lại cảm giác bóng, thể hiện rõ nhất ở chiến thắng 2-0 trước Everton, Tuchel chuyển hướng quan tâm sang Ziyech. Trên thực tế, vị trí của Ziyech có rất nhiều sự cạnh tranh đến từ Mason Mount, Pulisic, Hudson-Odoi nên cơ hội cho anh thể hiện là rất ít ỏi.

May mắn thay, Tuchel vẫn đủ tin tưởng nơi cựu sao Ajax để cho anh hơn 20 phút thể hiện trước Leeds vào cuối tuần qua và giờ là suất đá chính trước Atletico. Đó là một hành trình dài để 3 cái tên Werner, Havertz và Ziyech có thể cùng nhau xuất phát nhưng thành quả thu về là rất xứng đáng.

Pha lập công ở phút 34 là một tuyệt phẩm. Kante phá bóng thẳng đến chỗ Havertz mở ra đợt phản công thần tốc. Havertz với chạm một tinh tế của mình đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng trước khi tung ra đường chuyền vừa tầm để Werner chạy hết công suất thẳng về phía khung thành của Oblak.

Hàng thủ chặt chẽ của Atletico bị xô lệch khủng khiếp. Ziyech quan sát được khoảng trống và di chuyển thuận lợi về phía cột xa, đón đường căng ngang của Werner trước khi dứt điểm bằng chân không thuận phá lưới Oblak.

Đó mới là bàn thắng thứ 3 sau 25 trận của Ziyech cho đội bóng mới. Ý nghĩa của nó lớn như thế nào thì khỏi phải nói. Ziyech không chỉ giúp Chelsea nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết mà còn phá bỏ lớp sức ép đang bọc lấy mình thời gian qua.

Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Ziyech sau đợt hạn hán kéo dài 20 trận, Havertz cũng mới ghi 1 bàn sau 25 trận, Werner khá hơn đôi chút, 2 bàn sau 27 trận. Nói không quá, chính Tuchel đã hồi sinh cho tam tấu này và cho họ một cuộc đời khác.

Không chỉ là một bàn thắng đóng góp, Werner, Havertz và Ziyech thực sự đã trở thành một phần của Chelsea phiên bản Tuchel. Họ di chuyển mượt mà, đón đúng ý đồ của nhau và tham gia đắc lực cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Họ đương nhiên còn lâu mới đạt đến mức kỳ vọng của fan The Blues nhưng so với 2 tháng trước đây, đã là bước tiến vĩ đại.

Werner, Havertz và Ziyech chính là thành tựu tiếp theo của Tuchel, một minh chứng cho việc ông vẫn đang đi đúng đường ở đội bóng mới. Những minh chứng còn lại là Chelsea đang giữ sạch lưới 597 phút, có mạch bất bại dài nhất lịch sử và lần đầu tiên vào đến tứ kết Champions League sau 7 năm.

Đùng một cái, dự án hoang tàn trên giấy tờ bị Lampard bỏ lại trở thành một vụ đầu tư sáng sủa dưới thời chủ thầu Tuchel. Chelsea đang trở thành đội bóng không ai muốn gặp nhất châu Âu và biết đâu họ sẽ làm nên chuyện ở Champions League.

Theo Bongda+