Tuyển nữ Việt Nam thua sốc Philippines 0-4

Dẫu đánh giá cao chủ nhà Philippines, nhưng chẳng ai nghĩ tuyển nữ Việt Nam lại có trận thua đậm như thế trước đối thủ luôn là bại tướng của họ trước đấy. Trận thua này đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung trở thành cựu vương của AFF Cup 2022.

BÀN THẮNG

Philippines: Hari Long (32“), Annis (51”), Bolden (63“, 75”)

Dẫu chủ nhà Philippines chưa từng thắng Việt Nam trong những cuộc đối đầu ở cấp đội tuyển, trong 3 năm gần đây, họ đã thua các học trò của HLV Mai Đức Chung ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp 30 và 31 với tỷ số 20 và 2-1, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn đánh giá rất cao đội chủ nhà. Sở dĩ thế, bởi ngoài việc thi đấu trên sân nhà, Philippines đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây. Đặc biệt, việc nhập tịch nhiều cầu thủ mạnh với thể hình cao to đã giúp họ giành vé chính thức có mặt ở World Cup bóng đá nữ vào năm sau cùng với tuyển nữ Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Sự lo ngại của HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay từ đầu hiệp 1, chủ nhà Philippines đã tràn lên tấn công và dồn ép đội nữ Việt Nam vào thế chống trả khá vất vả. Dẫu thế, các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng có không ít pha phản công khá nguy hiểm, tiếc là những cú dứt điểm của học trò HLV Mai Đức Chung vẫn thiếu độ chuẩn xác.

Thế trận giằng co cho đến phút 32, từ cú đá phạt góc bên cánh trái, tuyển thủ Hari Long của Philippines đã lao vào đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng càng giúp đội nữ Philippines thêm hưng phấn và họ suýt có bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 2 phút, may mà cú dứt điểm cuối cùng của Sawicki đưa bóng đi chệch khung thành. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa hết với khung thành của thủ môn Kim Thanh khi Bilden đã có cầm bóng xâm nhập vòng cấm của Việt Nam, may là Chương Thị Kiều đã kịp có mặt giải nguy ở phút 36.

Niềm vui của đội nữ Philippines khi ghi bàn.

Dẫn bàn và đang hưng phấn, nên chủ nhà Philippines tiếp tục là những người cầm thế trận khi hiệp 2 diễn ra, liên tiếp những pha tấn công đã được đội chủ nhà tạo ra vây hãm khung thành thủ môn Kim Thanh, khiến hàng phòng ngự của Việt Nam phải chống rất vất vả. Đặc biệt ở phút 48, Keohanam vừa vào sân trong hiệp 2 đi bóng qua 4 tuyển thủ Việt Nam rồi căng ngang cho Falnigan, nhưng cô này đã đệm bóng ra ngoài.

Trước sức ép như thế, nên không ngạc nhiên sau đó Hoàng Thị Loan đã chạm tay trong vòng cấm, chủ nhà Philippines được hưởng quả phạt đền và Annis đã nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà ở phút 51 trên chấm 11m. Sức ép càng lúc càng đè nặng trước khung thành thủ môn Kim Thanh và điều gì đến tiếp tục đến, phút 63 từ cú đá phạt óc, Annis đã có đường chuyền cho Bolden đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho Philippines.

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội.

Chưa dừng lại ở đấy, phút 75 Bolden đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà trước khung thành bỏ trống, bởi trước đó Kim Thanh phải lao ra cản phá một đường tấn công của đối thủ. Thắng đậm, nhưng có vẻ điều ấy chưa khiến đội chủ nhà hài lòng khi họ vẫn liên tiếp tràn lên tấn công, trong lúc các học trò của HLV Mai Đức Chung gần như chẳng có pha tấn công nào thực sự nguy hiểm để có bàn rút ngắn tỷ số.

Thua chung cuộc 0-4, đây là trận thua đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ Philippines, đồng thời khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung trở thành cựu vương của giải bóng đá nữ AFF Cup. Một cái kết khá bất ngờ của đội nữ Việt Nam, nhất là khi chúng ta vừa giành chiếc HCV SEA Games 31 cách đây 2 tháng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Philippines: Oliva McDaniel, Hali Long, Sofia Harrison, Madarang, Cowart, Sawicki, Rivera Annis, Bantan Eggesvik, Calpo Bolden, Sola Falnigan, Rivera Guillou.

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Thùy Trang, Tuyết Dung, Mỹ Anh (Bích Thuỳ, 43“), Dương Thị Vân, Vạn Sự (Hoàng Thị Loan, 43”), Huỳnh Như, Hải Yến.

Theo Bongdaplus