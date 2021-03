V.League 4 vòng đấu tới: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “dễ thở”

Cuối tuần này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trở về sân nhà và có trận đấu dễ thở hơn khi phải tiếp đón đối thủ là đội cuối bảng Thanh Hóa. Ở những vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Phạm Minh Đức chỉ phải tiếp đón Bình Định, Sài Gòn và SLNA.

Trong 6 vòng đấu đầu tiên thì HLHT đã phải gặp 5 đội được đánh giá là sừng sỏ, trong đó có HAGL, Than Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội FC – những đội đang nằm trong tốp 4 bảng xếp hạng V.League. Gặp nhóm “Big four”, HLHT thi đấu kiên cường và giành được 2 điểm quý giá trước đội đầu bảng HAGL và ứng cử viên nặng ký Hà Nội.

Phòng ngự chặt giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên tại V.League khi đối đầu với HAGL. Ảnh: Đình Nhất.

Ngoại trừ đánh rơi điểm số đầy tiếc nuối ở trận ra quân trên sân nhà trước Quảng Ninh, rõ ràng kết quả của HLHT là không đến nỗi nào khi nhìn vào lịch thi đấu. HLHT đã chơi biết người biết ta, sẵn sàng “dựng xe bus” khi gặp các đội cửa trên. Và nếu như may mắn hơn, hoặc các chân sút ngoại binh sắc bén, chắc chắn thứ hạng của HLHT sẽ cải thiện hơn nhiều so với vị trí “cầm đèn đỏ” hiện nay. Nên nhớ, đến thời điểm này chưa có ngoại binh nào của HLHT “nổ súng”. 3 bàn thắng trong 6 vòng đấu đầu tiên đều do Tuấn Hải (2 bàn) và Phi Sơn lập công.

Tuấn Hải nghi bàn thắng trong trận thắng Hải Phòng trên sân nhà. Ảnh: Đình Nhất

Thứ 7 tuần này, HLHT sẽ trở về sân nhà đón tiếp đội cuối bảng Thanh Hóa. Đây được coi là trận chung kết ngược khi đội nào có được 3 điểm sẽ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Vòng đấu vừa qua, Thanh Hóa thảm bại trước SHB Đà Nẵng khi để Rafaelson ghi 3 bàn vào lưới trong một trận đấu mà đội bóng xứ Thanh chơi không đến nỗi nào. Nên nhớ đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Thanh Hóa bại trận. Đối đầu với thầy trò HLV Petrovic thời điểm đội bóng này gặp khó khăn là cơ hội cho HLHT tìm kiếm chiến thắng.

Tấn Tài đang có những ngày tháng hạnh phúc cùng Bình Định. Ảnh: Zing.vn

Vòng đấu thứ 8 (18h ngày 7/4), HLHT tiếp đón tân binh Bình Định. Đội bóng đất võ đang có 8 điểm sau 6 vòng đấu, xếp thứ 9 - thứ hạng khá tích cực với đội bóng vừa lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Rimario, Tấn Tài là sự bổ sung đáng kể cho Bình Định để đội bóng này làm nên “làn gió mới” tại V.League 2021.

Cuộc chạm trán giữa hai HLV Phạm Minh Đức và Nguyễn Đức Thắng trên sân Hà Tĩnh sắp tới cũng đáng xem khi hai ông thầy này đều rất cá tính và để lại nhiều ấn tượng trong lối chơi của đội bóng mà mình dẫn dắt.

Lão tướng Daisuke Matsui không thể giúp Sài Gòn FC “bay cao”. Ảnh: VTC

Sau 2 trận trên sân nhà, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sài Gòn FC (11/4). Trên bảng xếp hạng hiện tại, đội bóng đứng thứ 3 mùa giải V.League 2020 hơn HLHT 1 điểm – một kết quả khó có thể chấp nhận cho đội bóng được đánh giá là có tiềm lực khi bước vào mùa giải. 3 trận thua liên tiếp đã khiến ông Masahiro Shimoda mất vị trí HLV trưởng. Song với nhiều người, Sài Gòn FC có kết cục như hiện tại không hoàn toàn nằm ở HLV Shimoda.

Mùa này, Sài Gòn FC đăng ký đến 5 cầu thủ gốc ngoại để phục vụ cho 2 mặt trận V.League và AFC Cup. Họ gồm tiền vệ Daisuke Matsui (40 tuổi), tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo (36), tiền đạo Hiroyuki Takasaki (35), trung vệ Thiago Santos (30) và tiền vệ Woo Sang hoo (30). Ngoài Cao Văn Triền là người có tên tuổi, nhìn lực lượng để thấy Sài Gòn FC khó có thể bay cao với dàn cầu thủ này.

SLNA có kết quả tốt hay không đang trông chờ vào phong độ của Phan Văn Đức. Ảnh internet

Trước khi V.League tạm dừng để đội tuyển quốc gia tập trung, chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, HLHT sẽ làm khách trên sân của SLNA (17/4). Tuy nhiên, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã có công văn gửi Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh xin ý kiến về việc mượn sân vận động Hà Tĩnh để CLB Bóng đá SLNA tổ chức các trận đấu sân nhà tại Giải Vô địch quốc gia V.League 2021 (dự kiến 4 trận). Nếu hai bên sớm đi đến thống nhất, rất có thể trận darby xứ Nghệ sẽ diễn ra trên sân Hà Tĩnh.

Gặp các đội bóng nằm nửa dưới bảng xếp hạng chắc chắn sẽ là lợi thế cho đội bóng núi Hồng tìm kiếm những điểm số quý giá để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Linh Trần