HĐND huyện Lộc Hà thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thảo luận, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên địa bàn, nhất là về việc triển khai các dự án lớn, đầu tư công.

Sáng 27/6, HĐND huyện Lộc Hà khóa IV đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Trong thời gian 1 buổi, HĐND huyện Lộc Hà đã nghe các phòng, ban của UBND huyện và các đơn vị tư vấn báo cáo các đề án, đồ án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Các nội dung cần xem xét, quyết định bao gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Thạch Kim, tỷ lệ 1/500; Việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2021; Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án đầu tư công; Quy định tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách huyện, ngân sách cấp xã đối ứng xây dựng các trụ sở công an xã.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo Đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 xây dựng Tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế Thịnh Lộc

Sau khi nghe các ban của HĐND huyện thông qua các báo cáo thẩm tra những nội dung mà UBND huyện trình xem xét, trong phiên thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến về: phải làm rõ kinh phí giải phóng mặt bằng đất xây trụ sở công an xã do ai đảm nhận; xác định rõ trách nhiệm, lý do vì sao các công trình đầu tư công phải gia hạn thời gian thi công và giải ngân; phải đảm bảo an sinh xã hội, sinh kế, quyền lợi của người dân khi thực hiện các dự án đầu tư công và thiện hiện các dự án lớn...

Đại biểu Đặng Xuân Tùng – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lộc Hà thảo luận việc phải đảm bảo an sinh, quyền lợi của Nhân dân, bảo vệ rừng phòng hộ… khi triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

Sau khi xem xét, thảo luận, các vị đại biểu HĐND huyện Lộc Hà đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết về Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Thạch Kim, tỷ lệ 1/500 với quy mô hơn 145 ha, phục vụ xây dựng khu dân cư, hạ tầng dịch vụ thương mại và các công trình công cộng hiện đại, văn minh khác.

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 để kéo dài thời gian thực hiện các dự án nhỏ và vừa với tổng số vốn gần 62 tỷ đồng đến hết ngày 31/12/2022.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng báo cáo, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, yêu cầu làm rõ.

Các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án đầu tư công để triển khai thực hiện dự án gắn biển tên các tuyến đường ở thị trấn Lộc Hà, sửa chữa trung tâm chính trị huyện, Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ thôn Hà Ân (xã Thạch Mỹ).

Nghị quyết quy định tỷ lệ (%) ngân sách huyện, ngân sách xã, thị trấn đối ứng xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn với ngân sách đảm bảo cả giai đoạn 2022 – 2026 là huyện 4.254 triệu đồng, các xã là 2.528 triệu đồng.

Các đại biểu HĐND huyện Lộc Hà khóa IV biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn nhấn mạnh: Việc thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp là quan trọng, nhưng việc đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống càng có ý nghĩa quan trọng hơn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn bế mạc kỳ họp.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà yêu cầu: UBND huyện phải tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai tốt công tác chuẩn bị để các dự án sớm được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện phải tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án mới thông qua được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến Dũng