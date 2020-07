Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tuyên dương 10 điển hình tiên tiến

2 tập thể và 8 cá nhân đã được Sở TT&TT Hà Tĩnh vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Sáng 13/7, Sở TT&TT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước của Sở TT&TT luôn bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

Cán bộ, công chức, viên chức đã thi đua khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu của ngành đề ra.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

5 năm qua, công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực trong phát triển KT-XH, đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn.

Trưởng phòng CNTT Lê Văn Dũng: Giai đoạn 2021-2025, Sở TT&TT chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiếp cận cuộc cách mạng CN 4.0, đặc biệt là ứng dụng các giải pháp về CNTT hiện đại hoá nền hành chính, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số.

Sở TT&TT đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng, cơ sở dữ liệu, nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực, nhất là trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng thời, phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ về CNTT, hướng đến ngành công nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về CNTT - điện tử được tăng cường, tạo động lực thúc đẩy ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đến nay, Hà Tĩnh đứng Top 10 trong cả nước về mức độ ứng dụng CNTT.

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT & Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm: Thời gian qua, diễn biến an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng phức tạp, nhưng chưa có sự cố nghiêm trọng xảy ra, một phần do Hà Tĩnh chưa phải là trọng điểm tấn công của tin tặc, một phần công tác an toàn thông tin đã được chú trọng.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã kêu gọi, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí ước đạt trên 18 tỷ đồng.

Đơn vị nhận đỡ đầu 4 xã trong xây dựng nông thôn mới (Đức Yên, Phú Lộc, Vĩnh Lộc, Cẩm Nhượng). Đến nay, 3 xã đã hoàn thành mục tiêu, xã Cẩm Nhượng dự kiến về đích NTM trong năm nay.

Lãnh đạo Sở TT&TT vinh danh 2 tập thể...

Sở TT&TT cũng đã triển khai tích cực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm 8 nội dung trong CCHC và luôn là đơn vị tốp đầu trong công tác CCHC của tỉnh (năm 2015 xếp thứ 7; năm 2016 xếp thứ 5; năm 2017 xếp thứ 4; năm 2018 xếp thứ 5 trên 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh; năm 2019 xếp thứ 4 trên 19 sở, ban, ngành cấp tỉnh).

...và 8 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020...

...trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2021-2025, Sở TT&TT tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, Internet trong cải cách và minh bạch nền hành chính của cơ quan nhà nước, trong hoạt động của chính quyền điện tử tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực bưu chính, logistic, mạng viễn thông, Internet kết nối vạn vật. Đổi mới và đẩy mạnh chất lượng công tác thông tin, truyền thông trên mọi lĩnh vực, bắt nhịp truyền thông kỷ nguyên số, nâng cao trình độ dân trí, tạo dựng thương hiệu địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành trao bằng khen của Bộ TT&TT cho 2 tập thể...

...và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước tại địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019

...trao bằng khen của Bộ TT&TT cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”

Nam Giang