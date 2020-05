Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về đề xuất chưa tăng lương từ 1/7/2020

“Chúng ta dành phần tăng lương này để ngân sách nhà nước hỗ trợ, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội trong tình hình hiện nay”

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, sáng 20/5, Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét loạt cơ chế đặc thù trong tình hình mới.

So với cuối năm 2019 tình hình có sự thay đổi rất lớn, khó khăn hơn nhiều do tác động bởi Covid-19. Do đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, lương hưu từ 1/7/2020 để “cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng Covid-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách”.

Làm rõ hơn về vấn đề này, trả lời báo chí sáng 22/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động đến kinh tế xã hội hết sức khó khăn, trong đó có thu ngân sách cũng gặp khó.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội

Chính phủ đã họp thường kỳ tháng 4 và có đề cập đến việc điều chỉnh một số chỉ tiêu. Trong tình hình khó khăn như thế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã chung tay hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh. Công chức, viên chức nhà nước được hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên được đảm bảo.

“Trong tình hình này, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính, thống nhất đề nghị với Chính phủ, trước mắt trong năm 2020 chưa tăng lương cơ sở, lương hưu từ 1/7”, ông Lê Vĩnh Tân nói.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tại đề án cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương 7 cũng sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương để xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh lộ trình tăng lương năm 2021 có thể chậm lại. Thời gian cụ thể sẽ do Ban chỉ đạo quyết định.

“Nếu chưa thực hiện tăng lương từ 1/7 cũng có ảnh hưởng nhất định đến người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Nhưng trong bối cảnh chung của cả nước, còn những thành phần xã hội khó khăn hơn. Do đó chúng ta dành phần tăng lương này để ngân sách nhà nước hỗ trợ, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội. Còn cán bộ, công chức, viên chức vẫn được nhà nước trả lương cho nên đời sống vẫn đảm bảo” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Vĩnh Tân, việc chưa tăng lương tác động làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch Covid-19. Còn thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở sẽ phụ thuộc vào tình hình ngân sách, đến thời điểm cho phép thì tiếp tục đề nghị tăng lương./.

Theo Ngọc Thành/VOV.VN