Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương

Sáng 22/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 230 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) trình bày về một số điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2022, với nhiều điểm mới, phù hợp tình hình thực tế và khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định cũ xung quanh các nội dung: Siết chặt quản lý đối với “thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất”; tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; quy định cụ thể hơn về việc cai nghiện ma túy...

Giới thiệu Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh về các trường hợp xét nghiệm ma túy, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép ma túy, căn cứ để xét nghiệm người có dấu hiệu sử dụng ma túy, thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp đó, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế quán triệt về Nghị định 109/2021/NĐ-CP (Nghị định 109) ngày 8/12/2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy (cơ sở y tế đủ điều kiện).

Đại biểu cũng được giới thiệu Thông tư 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy. Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe các văn bản pháp luật liên quan tới công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán.

Toàn cảnh điểm cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia đóng góp ý kiến, đại biểu các tỉnh thành đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất như: Cần ưu tiên nguồn lực tài chính để nâng cấp cơ sở vật chất cho các trung tâm cai nghiện bắt buộc; sửa đổi một số quy định của Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 6/11/2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; bổ sung chính sách pháp luật về công tác quản lý sau cai nghiện; quan tâm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và hỗ trợ chính sách, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hạn chế bị lợi dụng tham gia các đường dây vận chuyển ma túy...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cả nước thời gian qua và thảo luận các giải pháp để tiếp tục kiểm soát tình hình, phục hồi và phát triển KT-XH bền vững; đồng thời nêu phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán sắp tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Hiện, nguy cơ từ ma túy vẫn còn rất lớn, công tác phòng, chống vẫn cần hết sức quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; kết hợp giữa công tác “xây, chống” của lực lượng chức năng với nhiệm vụ “tuyên truyền, vận động” của các tổ chức đoàn thể; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các bộ, ngành liên quan cần rà soát lại các Thông tư để có chính sách hỗ trợ cho các lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ NN&PTNT và các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ về an toàn sản xuất gắn với chỉ dẫn địa lý các sản phầm OCOP; chú trọng công tác hậu kiểm trong sản xuất kinh doanh với mục tiêu phải đảm bảo sức khỏe của người dân; siết chặt công tác kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết...

Đối với vấn đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng đề nghị phải nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là khi trên thế giới đã xuất hiện chủng mới Omicron; Bộ Y tế cần sớm ban hành hướng dẫn mới trong điều kiện đã tiêm đủ các mũi vắc-xin phòng COVID-19; đối với các tỉnh thành có nguy cơ cao cần trao đổi với Bộ Y tế để thực hiện việc nâng cấp độ dịch lên mức cao hơn; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân; quản lý chặt chẽ các đối tượng F0 không triệu chứng đang cách ly, điều trị tại nhà; nâng cao vai trò của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng...

Thùy Dương