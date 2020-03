Các cấp hội và phụ nữ Hà Tĩnh đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh nhà

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn vừa gửi thư chúc mừng cán bộ, hội viên và chị em phụ nữ Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao đổi với đại biểu bên lề kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII

Nội dung thư: Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020), thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thân ái gửi tới toàn thể các cán bộ, hội viên và chị em phụ nữ trong toàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong những năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta tiếp tục đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá cao; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đạt kết quả rõ nét. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Kết quả đó có vai trò và đóng góp quan trọng của các cấp hội và phụ nữ tỉnh nhà.

Các tầng lớp phụ nữ Hà Tĩnh có những đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh

Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, có những việc khó khăn và phức tạp hơn, vì vậy các cấp hội cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; quan tâm giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, bảo vệ bà mẹ, giáo dục trẻ em.

Phụ nữ Hà Tĩnh không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng để tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phụ nữ khó khăn xã Sơn Hồng (Hương Sơn) nhận bò giống từ chương trình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn vùng biên giới

Với những tình cảm thân ái, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng gửi tới toàn thể hội viên, phụ nữ toàn tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

P.V