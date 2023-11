Các tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận nội dung trình Kỳ họp thứ 17

Với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thảo luận, góp ý về các vấn đề trọng tâm liên quan đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024...

Chiều 30/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Đức Thọ tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng dự.

Đại biểu tham dự buổi thảo luận.

Trên tinh thần xây dựng, đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Đức Thọ đã góp ý nhiều vấn đề trọng tâm. Trong đó tập trung các vấn đề như: đề xuất tỉnh cần có giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp...

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng: Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng công viên Trần Phú nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2024, trong dự kiến phân bổ nguồn vốn trung hạn ngân sách Trung ương có dự án đầu tư hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, dự kiến phân bổ 100 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng), tuy nhiên dự án đang trong quá trình triển khai, do đó, đề nghị xem xét mức phân bổ nguồn vốn phù hợp.

Hiện nay, đồ án điều chỉnh, mở rông quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm hành chính huyện Đức Thọ được quy hoạch địa điểm mới. Để triển khai xây dựng Trung tâm hành chính của huyện, huyện Đức Thọ đã đề xuất đầu tư dự án đường trục chính thị trấn Đức Thọ mở rộng với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm bổ sung dự án vào nguồn vốn trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, tiến tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú, huyện Đức Thọ đề nghị được xây dựng công viên Trần Phú với diện tích 1 ha tại trung tâm thị trấn Đức Thọ; đề xuất bổ sung kinh phí dự kiến 10 tỷ đồng vào nguồn vốn trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại buổi thảo luận.

Các đại biểu cũng nêu thực tế, huyện Đức Thọ đang tồn đọng một số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai; một số dự án đã và đang triển khai nhưng còn bất cập, vướng mắc, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, có giải pháp tháo gỡ.

Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở GTVT, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ kết luận buổi thảo luận.

Kết luận tại buổi thảo luận, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại biểu về các nội dung thảo luận; đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà vừa tổ chức thảo luận về các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà và Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân Vân chủ trì buổi thảo luận. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng tham dự.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà và Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân Vân chủ trì buổi thảo luận.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, một số ý kiến nêu rõ khó khăn trong việc hấp thu chính sách tập trung tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết 51 của HĐND tỉnh; đề nghị các sở, ngành thống nhất nội dung, hướng dẫn thực hiện và nghiệm thu để địa phương triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho bà con nông dân hấp thu các chính sách đã ban hành.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thủy phát biểu tại buổi thảo luận.

Về lĩnh vực giáo dục, đại biểu đề nghị tỉnh bố trí đủ giáo viên tiểu học theo quy định để các trường đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; giao biên chế, hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, cấp bù kinh phí chi trả cho giáo viên dạy quá tiết; cấp nguồn mua sắm thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các huyện, thị, thành trong năm 2024.

Liên quan đến công tác cán bộ, đại biểu cho rằng tỉnh cần ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Sau đại hội một số tổ chức đoàn thể theo quy định chỉ có một cấp phó nên khó khăn trong việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ; đối với UB MTTQ, đề nghị tỉnh xem xét, cho bổ sung thêm một cấp phó đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa đề xuất một số nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư công, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn mới trên địa bàn.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cho cơ chế, tuyển dụng bổ sung đội ngũ y, bác sỹ cho Trung tâm Y tế huyện, giải quyết tình trạng thiếu bác sỹ như hiện nay. Có phương án chỉ đạo đối với việc thực hiện xây dựng nhà ở do Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ còn chậm tiến độ; nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng dự án nước sạch cho người dân vùng bãi Ngang huyện Thạch Hà...

Kết luận buổi thảo luận, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt tổng hợp, làm rõ thêm nhiều nội dung mà tổ đại biểu đã thảo luận trên các lĩnh vực cụ thể, từ đó xem xét, chọn lọc các nội dung phù hợp, chuẩn bị cho chương trình nghị sự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tham dự.

Đại biểu tham dự thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Cẩm Xuyên.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/12). Kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phân tích những chỉ tiêu chưa đạt trong năm và quyết định mục tiêu, giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu...

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đề xuất tỉnh hỗ trợ nguồn lực để địa phương xây dựng kè chống sạt lở sông Ngàn Mọ.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 17; đồng thời góp ý, cho ý kiến về các vấn đề trọng tâm.

Liên quan đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đại biểu cho rằng: tỉnh cần làm rõ về kết quả thu ngân sách, có giải pháp kích thích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển để đóng góp nguồn thu cho tỉnh; có hướng dẫn việc triển khai hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Tỉnh cần xem xét phân bổ nguồn đầu tư công giai đoạn 2024 - 2025 hợp lý để địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ; hỗ trợ các hộ tự nguyện di dời tái định cư, nên giữ nguyên mức hỗ trợ 50 triệu đồng; xem xét điều tiết lại tỷ lệ phân bổ ngân sách tiền sử dụng đất cho đơn vị cấp xã vì chi phí để đấu giá đất rất lớn, với mức điều tiết hiện nay thì nhiều địa phương phải chịu lỗ sau khi đấu giá; có cơ chế đặc thù điều tiết phân bổ ngân sách tiền sử dụng đất cho các thị trấn để có nguồn lực xây dựng đô thị văn minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại buổi thảo luận.

Đại biểu cũng đề xuất Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét hỗ trợ đối với tổ cộng đồng chuyển đổi số; có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thẩm định giá để đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế...

Đại biểu huyện Cẩm Xuyên cũng đề xuất Sở Nội vụ điều chỉnh chỉ tiêu giao biên chế mới trong lĩnh vực giáo dục vì theo mức giao mới thì huyện Cẩm Xuyên sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên; ngành giáo dục có giải pháp giải quyết tệ nạn ma túy, bạo lực học đường; tỉnh có giải pháp, hỗ trợ nguồn lực để địa phương xây dựng kè chống sạt lở sông Ngàn Mọ...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh kết luận buổi thảo luận.

Kết luận buổi thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Thị Việt Ánh - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên tiếp thu và đánh giá cao nội dung các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc cũng đã tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng dự.

Toàn cảnh buổi thảo luận.

Trên tinh thần thẳng thắn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Can Lộc đề xuất một số nội dung như: cần có giải pháp để đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp; hiện thực hóa các nội dung trong Quy hoạch tỉnh...

Đại biểu lắng nghe các ý kiến thảo luận.

Liên quan đến chủ trương - chính sách, đại biểu đề nghị xem xét lại chủ trương về đấu giá đất; chính sách xây dựng NTM, đô thị văn minh; vấn đề phân bổ ngân sách đầu tư nâng cấp một số tuyến đường, cầu dân sinh; tạo điều kiện cho người dân thụ hưởng chính sách hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất.

Ông Phạm Nghĩa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Kỳ họp lần này sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, ban hành các chính sách liên quan trực tiếp tới đời sống người dân.

Một số đại biểu góp ý, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII cần tập trung bàn về tình trạng thiếu biên chế giáo viên, nhất là ở bậc tiểu học, đề nghị tỉnh có giải pháp để sớm khắc phục; vấn đề điều chỉnh chế độ hỗ trợ các chức danh cho đội ngũ cán bộ thôn xóm.

Tại địa bàn huyện Can Lộc đang tồn đọng một số dự án chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai, một số ý kiến đề xuất HĐND tỉnh cho ý kiến để xem xét chấm dứt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh quy mô dự án.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc phát biểu kết luận buổi thảo luận.

Kết luận tại buổi thảo luận tổ, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại biểu về các nội dung thảo luận, đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến mà đại biểu quan tâm. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 6 - 8/12. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. HĐND tỉnh sẽ xem xét 12 báo cáo, 19 tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề do UBND tỉnh trình; 7 báo cáo, 2 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình; 5 báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

