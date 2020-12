Cẩm Xuyên quyết tâm đạt huyện nông thôn mới trong năm 2021

Tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm, HĐND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tập trung bàn nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2021, trọng tâm là tập trung cao xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Sáng nay (23/12), HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 18 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020 và bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại Cẩm Xuyên cùng dự.

Vượt qua khó khăn do thiên tai lũ lụt, năm 2020, huyện Cẩm Xuyên đã nỗ lực thực hiện cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH, QP-AN. Ước thực hiện cả năm 2020, Cẩm Xuyên có 18/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 4/6 chỉ tiêu về kinh tế; 9/10 chỉ tiêu văn hóa - xã hội; 2/2 chỉ tiêu về môi trường; 3/5 chỉ tiêu xây dựng NTM.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 7.105 tỷ đồng, bằng 92,39% kế hoạch và tăng 2,1% so với năm 2019. Trong đó: nông – lâm - thủy sản tăng 4,8%; thương mại - dịch vụ tăng 2,75%, công nghiệp - xây dựng giảm 1,45%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách cả năm ước đạt 414 tỷ đồng, tăng 47,9% so với năm 2019 và vượt 38% kế hoạch. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.400 tỷ đồng, bằng 87% so với năm 2019 và bằng 87% so với kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Bình báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong xây dựng NTM, Cẩm Xuyên có 2 xã (Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh) được công nhận đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2020, 2 xã (Cẩm Lạc, Cẩm Thành) hoàn thành 7/7 tiêu chí xã NTM nâng cao. Toàn huyện có 12 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 136 vườn mẫu, 8 sản phẩm OCOP đạt 3 sao… Riêng xây dựng huyện NTM, Cẩm Xuyên cơ bản hoàn thành bộ tiêu chí theo quy định (7/9 tiêu chí đã đạt chuẩn, 2/9 tiêu chí đạt trên 90% khối lượng).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; QP-AN được củng cố và tăng cường.

Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Nhật: "Kỳ họp lần này sẽ thông qua một số nghị quyết, đây là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021".

Năm 2021, huyện Cẩm Xuyên đề ra mục tiêu tập trung cao xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; tăng cường xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, tạo đột phá trên các lĩnh vực dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh…

Cẩm Xuyên đề ra các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2021 như: Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 12%, thu nhập bình quân đầu người 44 triệu đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 1.600 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 305,5 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện Cẩm Xuyên đặt mục tiêu năm 2021 hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng 25 khu dân cư mẫu, 150 vườn mẫu và có thêm ít nhất 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí từ 3 sao trở lên.

Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 - 24/12

Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 23 - 24/12). Trong các phiên làm việc tiếp theo, HĐND huyện Cẩm Xuyên sẽ xem xét ban hành một số nghị quyết chuyên đề quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT - XH, QP - AN huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phan Trâm