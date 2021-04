Công tác bầu cử ĐBQH, HĐND ở Can Lộc: “Chọn mặt gửi vàng”

Ông Nguyễn Duy Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc cho biết: “Tại Can Lộc có 840 ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng tiến độ và pháp luật".

Đến thời điểm hiện tại, thị trấn Nghèn (Can Lộc) đã hoàn tất việc hiệp thương lần 3, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đã được chốt.

Tuyến đường qua UBND thị trấn Nghèn rực rỡ màu cờ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Nghèn Nguyễn Thị Hạnh cho biết: “Xác định tầm quan trọng của việc lựa chọn người có đức, có tài để gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ tới, thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân các tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên. Tại hội nghị hiệp thương lần 3 vừa qua, chúng tôi đã chốt danh sách 50 ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn. Tất cả đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực trình độ theo yêu cầu”.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở thị trấn Nghèn đảm bảo bám sát lộ trình. Tại 21 tổ dân phố, địa phương đã thành lập 10 đơn vị bầu cử, với tổng số 50 ứng cử viên để bầu 30 đại biểu. Từ những thông tin ủy ban bầu cử cung cấp, quá trình tiếp xúc cử tri, hơn 14.600 cử tri trên địa bàn thị trấn sẽ cân nhắc, lựa chọn những người đủ tâm, tầm vào HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Văn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 8 thị trấn Nghèn (người bên trái) thường xuyên có mặt tại hội quán để hướng dẫn người dân kiểm tra danh sách cử tri.

Xác định mục tiêu cao nhất của bầu cử là chọn ra được người có đủ đức, tài, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thời gian qua, Tùng Lộc cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin những tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, năng lực trình độ các ứng cử viên đến với người dân. Đây là căn cứ quan trọng để cử tri “chọn mặt gửi vàng”.

Chị Đặng Thị An, cử tri thôn Minh Tiến cho biết: “Thôn chúng tôi có 3 ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Từ các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, đạo đức của đại biểu HĐND và quá trình sinh sống trên địa bàn, tôi thấy các ứng cử viên đều là những người có uy tín, có năng lực để làm việc nên chúng tôi rất vui và đồng thuận. Chúng tôi tin rằng trong đợt bầu cử này sẽ lựa chọn được những đại biểu có tâm, có tầm để lãnh đạo phong trào địa phương ngày càng phát triển”.

Ông Đặng Đình Long - Bí thư Chi bộ thôn Minh Tiến thường xuyên thông tin tiêu chí lựa chọn ứng viên đến người dân

Hiện, Tùng Lộc có 44 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, trong đó sẽ có 25 người được bầu vào HĐND. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này các ứng cử viên có độ tuổi trẻ hơn, trình độ văn hóa, chuyên môn cao hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc Nguyễn Đức Chương cho biết: “Qua các cuộc lấy ý kiến nơi cư trú, tất cả ứng viên được giới thiệu tại địa phương đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi chốt danh sách cử tri trong hội nghị hiệp thương lần 3”.

“Nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định, huyện Can Lộc được bầu 33 đại biểu HĐND huyện và 348 đại biểu HĐND thị trấn, xã. Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp; chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Đến thời điểm hiện tại Can Lộc đã có 3/18 đơn vị hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3” - bà Bùi Thị Kiều Nhi - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Can Lộc cho biết.

Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc Nguyễn Đức Chương (người ngoài cùng bên trái) thường xuyên nắm bắt công tác chuẩn bị bầu cử qua các cuộc hội ý thành viên Ban Bầu cử xã

Đến thời điểm hiện tại các địa phương ở Can Lộc đều đã triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch, đúng luật định. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ giúp việc cho Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục bám nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước trong và sau bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế phấn khởi hướng đến ngày hội lớn.

Lộc Hà làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng đánh giá Lộc Hà đã cơ bản làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các phần việc liên quan đến bầu cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cấp tỉnh, huyện, xã diễn ra khi nào? LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Giang Nam - Anh Thư