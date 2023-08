Cung cấp thêm tư liệu lịch sử cho cán bộ Hương Sơn

Sáng 28/7, Ban An toàn giao thông Hà Tĩnh phối hợp UBND huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tập huấn đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Hương Sơn cho gần 200 người là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, trưởng các tổ chức đoàn thể cấp xã và cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn giao thông.