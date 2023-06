Gần 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư tham quan Khu kinh tế Vũng Áng

Hà Tĩnh có 2 khu kinh tế (Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo) và 2 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (Khu công nghiệp Vũng Áng 1, Khu công nghiệp Gia Lách). Ngoài ra, còn có 2 dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (nằm trong địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng) do nhà đầu tư thực hiện đã đi vào hoạt động (hạ tầng Khu công nghiệp Phú Vinh, hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoành Sơn). Luỹ kế đến nay, trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút được 190 dự án đầu tư, trong đó, riêng Khu kinh tế Vũng Áng thu hút được 153 dự án. Khu kinh tế Vũng Áng có nhiều tiềm năng lợi thế vượt trội so với các khu kinh tế trong khu vực. Là đầu mối tụ hội của giao thông thủy bộ, có cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có thể tiếp nhận tàu 30 vạn tấn, kết nối hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ ven biển, quốc lộ 12 kết nối hành lang Đông - Tây với nước CHDCND Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Cách sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) khoảng 50 km về phía Nam, Sân bay Quốc tế Vinh (Nghệ An) khoảng 120 km về phía Bắc.