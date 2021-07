HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 4 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 2

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét ban hành 4 nghị quyết quan trọng.

Sáng 29/7, HĐND huyện Vũ Quang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành khai mạc Kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2021; thảo luận, bàn các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị một số nội dung quan trọng. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nguyễn Trí Lạc cùng dự.

Những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc kỳ họp.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế 6 tháng đầu năm của huyện ước đạt trên 1.553 tỷ đồng (bằng 41,62% kế hoạch năm và bằng 116,93% so cùng kỳ).

Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt gần 557 tỷ đồng (bằng 43,14% kế hoạch và bằng 100,30% so cùng kỳ); công nghiêp - xây dựng đạt trên 728 tỷ đồng (bằng 49,49% kế hoạch, bằng 142,44% so cùng kỳ); thương mại - dịch vụ đạt trên 268 tỷ đồng (bằng 27,67% kế hoạch năm và bằng 102,42% so cùng kỳ).

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Huyện thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì ổn định hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, huyện đã phát động các đợt cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh, bám sát kế hoạch, đảm bảo mục tiêu vừa phát triển sản xuất, hoàn thiện các tiêu chí gắn với công tác phòng, chống dịch.

Kết quả, khung kế hoạch trong 6 tháng đầu năm đối với tiêu chí cấp huyện ước đạt 55 - 60%; các xã, thị trấn ước đạt từ 50 - 55% kế hoạch cả năm. Đặc biệt, tháng 3/2021, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

Huyện cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến thông qua tờ trình danh mục các công trình, dự án thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được huyện thực hiện nghiêm trong từng cộng đồng dân cư. Huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn chưa có ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như: công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình tại một số địa phương chưa chặt chẽ, tiến độ thi công chậm, tiến độ giải ngân chậm; tiến độ làm đường bê tông, xi măng, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tuy đạt nhưng nguồn thu manh mún, nhỏ lẻ, thiếu bền vững, chủ yếu vẫn là từ tiền sử dụng đất; việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch COVID-19 của một bộ phận người dân chưa tốt, còn chủ quan, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch…

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, huyện Vũ Quang đã đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó, bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, huyện đặc biệt chú trọng nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện dự kiến xem xét ban hành 4 nghị quyết quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (bổ sung); Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường… đã được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thu ngân sách trên địa bàn gần 21 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch tỉnh giao và bằng 63,24% kế hoạch huyện giao. Hoạt động ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn; 6 tháng đầu năm, tổng số vốn huy động đạt 61 tỷ đồng, tổng doanh số cho vay đạt 166 tỷ đồng. Huyện xúc tiến làm việc với Tập đoàn TH để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng cây ăn quả, cây dược liệu dưới tán rừng; làm việc với Tập đoàn Cá Tầm Việt Nam để triển khai dự án nuôi cá tầm trên lòng hồ Ngàn Trươi. Công tác GPMB để triển khai các dự án được tập trung chỉ đạo, cơ bản bàn giao kịp thời mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ; việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng đảm bảo đúng các quy định pháp luật, không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác GPMB.

Văn Chung