Hơn 11 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh

Nhiều tổ chức, cá nhân đã có mặt tại Hà Tĩnh để ủng hộ, hỗ trợ bà con vùng ảnh hưởng của mưa lũ.

Sáng nay (21/10), Công an tỉnh Nghệ An đã đến trao số tiền 500 triệu đồng tới Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi lời chia sẻ với những thiệt hại mà nhân dân Hà Tĩnh phải gánh chịu do ảnh hưởng của thiên tai; mong muốn với phần quà của lực lượng sẽ góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Văn Hùng báo cáo sơ bộ tình hình thiệt hại do lũ lụt và công tác khắc phục hậu quả tại Hà Tĩnh; cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của CBCS Công an tỉnh Nghệ An. Trước mắt, số tiền ủng hộ sẽ nhanh chóng được Ban Cứu trợ tỉnh mua sắm các nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ người dân và lên phương án đảm bảo khôi phục đời sống, sản xuất cho bà con trong thời gian tới.

Cũng trong sáng nay, Agribank Hà Tĩnh trao tặng 500 triệu đồng...

...và Bảo hiểm Agribank đã trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Công ty CP Giao hàng tiết kiệm hỗ trợ số tiền ủng hộ 100 triệu đồng.

Bưu điện Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh...

Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng ủng hộ 20 triệu đồng...

Ngay trong ngày đầu tiên (21/10) ra lời kêu gọi “Ủng hộ Nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do mưa lũ”, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký và trực tiếp ủng hộ của hàng chục tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền 11,195 tỷ đồng; trong đó có 10,933 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 262 triệu đồng. Tất cả các nguồn hỗ trợ sẽ được thực hiện công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng để kịp thời giúp đỡ bà con bị thiệt hại bởi mưa lũ, đặc biệt là những khu vực đang ngập nặng và cô lập. Trước mắt, tất cả hiện vật, nhu yếu phẩm đã được Ban Vận động cứu trợ tỉnh phân phối về các địa phương: Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Ban vận động Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh: Tên tài khoản: Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh. Số tài khoản: 3751.0.9061863.00000 tại Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh Hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh: số 98, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Tuyên giáo - phong trào MTTQ tỉnh, số điện thoai: 0916635777.

