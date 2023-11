Phối hợp, tham mưu các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm

Qua công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự năm 2023, viện KSND hai cấp ở Hà Tĩnh đã ban hành 4 kháng nghị, 84 kiến nghị và 192 yêu cầu khắc phục vi phạm.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện KSND tỉnh.

Chiều 28/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện KSND tỉnh để nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác năm 2023. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2023, viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.011 vụ/1.864 bị can; đã giải quyết 728 vụ/1.381 bị can trên tổng số 743 vụ/1.406 bị can thụ lý, đạt tỷ lệ 98%. Trong đó, quyết định truy tố 727 vụ/1.380 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 817 vụ/1.636 bị cáo sơ thẩm và 187 vụ 290 bị cáo phúc thẩm.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa thông tin thêm một số nội dung về kết quả hoạt động của ngành.

Viện KSND hai cấp đã tiến hành 44 cuộc kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2022; 5 cuộc trực tiếp kiểm sát đột xuất và 237 cuộc trực tiếp kiểm sát định kỳ về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự năm 2023. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 4 kháng nghị, 84 kiến nghị và 192 yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đã được viện KSND hai cấp triển khai đạt kết quả tốt; phối hợp với tòa án cùng cấp tổ chức 85 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, viện KSND hai cấp đã ban hành 3 kháng nghị, 15 kiến nghị và 116 yêu cầu khắc phục vi phạm đối với việc tòa án chậm chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan thi hành án dân sự.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường: Cần thường xuyên kiểm tra, kiểm sát, hướng dẫn công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm như: Một số đơn vị không thống kê, báo cáo đối với các tin tố giác, tin báo chưa có kết quả điều tra hoặc chưa chứng minh được tội phạm.

Bên cạnh đó, một số biểu mẫu, sổ sách thống kê số liệu về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố còn nhiều bất cập; quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm của cơ quan CSĐT công an hai cấp còn tồn tại một số vi phạm; chưa có phần mềm quản lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố để sử dụng đồng bộ trên toàn quốc...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành. Đồng thời, đề nghị thời gian tới cần làm tốt một số vấn đề sau: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, hạn chế tối đa sai sót; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đối với kiến nghị của đơn vị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Xuân Hoa