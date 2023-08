Tuyên truyền lịch sử hình thành và phát triển của Hà Tĩnh qua triển lãm 3D trực tuyến

Các hình ảnh, tài liệu, tư liệu, triển lãm 3D trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” giúp làm rõ quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hà Tĩnh, các sự kiện và nhân vật lịch sử nổi bật...

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 11/8, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức chương trình tuyên truyền “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ”.

Tại chương trình, gần 200 đại biểu là cán bộ văn thư lưu trữ trên địa bàn Can Lộc đã được theo dõi triển lãm 3D trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”; lịch sử hình thành và phát triển của UBND huyện Can Lộc và tài liệu lưu trữ của UBND huyện Can Lộc.

Triển lãm 3D trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” là sự kết hợp hơn 130 tài liệu, tư liệu và hình ảnh từ các trung tâm lưu trữ quốc gia và từ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.

Trưởng phòng Thu thập - Chỉnh lý (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh) Nguyễn Thái Hòa giới thiệu triển lãm 3D.

Bằng cách tham quan trên nền tảng internet với địa chỉ "trienlam.hatinh.gov.vn" vùng đất Hà Tĩnh được tái hiện qua 4 phần: sự hình thành vùng đất Hà Tĩnh: 1831 - 1885; Hà Tĩnh trong phong trào giải phóng dân tộc: 1885 - 1945; Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: 1945 - 1975; Hà Tĩnh tự hào phát triển (1976 đến nay).

Các tài liệu, tư liệu, hình ảnh làm rõ quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hà Tĩnh, các sự kiện và nhân vật lịch sử nổi bật; sự thay đổi địa giới hành chính, tên gọi của tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng tại chương trình, đại biểu được nghe hướng dẫn cách khai thác tài liệu trực tuyến trên Cổng thông tin của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh; hướng dẫn lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc.

Đại biểu theo dõi triển lãm.

Được biết, hoạt động tuyên truyền lịch sử hình thành và phát triển tỉnh đã được Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh từ ngày 30/6/2023. Đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ ở TP Hà Tĩnh, các huyện: Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc. Từ nay đến cuối năm 2023, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai ở các địa phương còn lại và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ tôn vinh, lưu truyền các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa và cách mạng của con người Hà Tĩnh mà còn có giá trị to lớn về mặt tìm hiểu, nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân về quá trình hình thành, phát triển qua tài liệu lưu trữ lịch sử chính thống. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp quê hương.

