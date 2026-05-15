Vingroup lập công ty robot phẫu thuật

Vingroup góp 153 tỷ đồng thành lập VinSurgical, công ty phát triển robot phẫu thuật và thiết bị y tế thông minh, vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Vingroup đang tăng tốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, hạ tầng và năng lượng xanh. Ảnh: Vingroup.

Tập đoàn Vingroup vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần VinSurgical, đánh dấu bước đi mới của doanh nghiệp này trong lĩnh vực công nghệ y tế và robot phẫu thuật.

Theo nghị quyết được công bố, VinSurgical có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup góp 153 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 51% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ.

Doanh nghiệp mới đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội. Ngành nghề hoạt động chính là nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh và các giải pháp hỗ trợ y khoa tiên tiến.

Động thái này cho thấy Vingroup tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ - công nghiệp sang lĩnh vực y tế công nghệ cao. Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã phát triển hệ thống bệnh viện Vinmec cùng nhiều công ty công nghệ như VinAI, VinBigData và VinBrain.

Ở mảng robot và tự động hóa, Vingroup gần đây cũng liên tục thành lập thêm các pháp nhân mới như VinRobotics, VinMotion hay VinDynamics.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, lãnh đạo Vingroup cho biết năm 2026 sẽ là giai đoạn tập đoàn tăng tốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, hạ tầng và năng lượng xanh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng trong năm nay.

