Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Short Video

Công an làm việc với tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc một nam tài xế ô tô Range Rover có hành vi dùng vật nhọn chọc thủng 2 lốp chiếc xe máy Honda SH đỗ ven đường.

Tin liên quan

Tags:

#Công an làm việc với tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cháy lớn kho hàng sát khu dân cư

Cháy lớn kho hàng sát khu dân cư

Kho hàng rộng gần 1.000m2 chứa nệm ở Đồng Nai bất ngờ cháy lớn. Lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Nai huy động nhiều xe chữa cháy và chiến sỹ đến dập lửa.