Tổng tuyển cử đầu tiên - trang sử vàng viết bằng lòng yêu nước

Huy Quân
(Baohatinh.vn) - Có điểm bầu cử chỉ cách nơi bom nổ vài trăm mét nhưng người dân vẫn kiên quyết tham gia, bởi ai cũng mong muốn được thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.

