Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh 5 tháng đầu năm giảm 7,54%

5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của Hà Tĩnh giảm 7,54% so với cùng kỳ năm trước do một số doanh nghiệp có tỷ trọng giá trị công nghiệp cao gặp khó khăn trong sản xuất và tạm ngừng sửa chữa.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang tạm ngưng sản xuất để tập trung xử lý sự cố kỹ thuật.

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2022 tăng trưởng so với tháng trước đó (tăng 6,89% so với tháng 4/2022). Tuy nhiên, tính chung trong 5 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gặp khó khăn, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp giảm 7,54% so với cùng kỳ năm 2021.

Phân tích của ngành chức năng cho thấy, chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước do một số doanh nghiệp có tỷ trọng giá trị công nghiệp cao gặp khó khăn trong sản xuất, tạm ngừng hoạt động để tiến hành sữa chữa nên sản lượng giảm hoặc chỉ tăng nhẹ, đặc biệt là sản xuất thép của Formosa Hà Tĩnh và sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Biểu đồ thể hiện chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh 5 tháng đầu năm 2022 giảm.

Theo đó, trong 4 nhóm ngành đóng góp vào tốc độ tăng của ngành công nghiệp, chỉ số cả 4 nhóm đều giảm, cụ thể: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 6,58%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,15%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và điều hòa không khí giảm 57,36%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 10,69%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 như: điện sản xuất đạt 3.477 triệu kWh, giảm 38,78%; mực đông lạnh giảm 27,25%; quặng zircon và tinh quặng zircon giảm 20,41%; điện thương phẩm đạt 511 triệu kWh, tăng 19,36%; sản xuất thép ở dạng bán thành phẩm đạt 2,2 triệu tấn, tăng 0,49%; sản xuất bia đạt 26,1 triệu lít, tăng 12,44%; sợi đạt 2.817 tấn, tăng 1,88%...

Sản xuất thép 5 tháng đầu năm chỉ tăng 0,49% làm tác động đến chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang tập trung xử lý sự cố kỹ thuật, sớm đưa tổ máy số 1 vào vận hành trở lại. Các doanh nghiệp công nghiệp cũng dần đi vào sản xuất kinh doanh ổn định hơn khi dịch COVID-19 được kiểm soát, do đó, chỉ số sản xuất công nghiệp được kỳ vọng sẽ sớm trở lại chiều tăng.

Ngọc Loan