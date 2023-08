“Át chủ bài” thu thuế xuất nhập khẩu với mục tiêu 10.408 tỷ đồng

Năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được giao chỉ tiêu thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay với 10.408 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Vũng Áng

Ông Đào Chí Thành – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi thị trường không ổn định. Đặc biệt, thị trường thép có giá luôn biến động khiến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn”.

Theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh dự kiến sẽ đóng nộp thuế xuất nhập khẩu hơn 9.000 tỷ đồng trong năm 2023. Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này mới chỉ đóng nộp được hơn 4.600 tỷ đồng.

Ước tính cả năm 2023, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng nộp thuế xuất nhập khẩu khoảng hơn 6.300 tỷ đồng (đạt 70% so với dự toán công ty xây dựng từ đầu năm). Nguồn thu từ Formosa sụt giảm ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành chỉ tiêu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng.

Doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng

Tính đến ngày 25/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã mở 2.925 tờ khai (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3.800 triệu USD (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022). Qua đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã thu nộp NSNN 5.045 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán cả năm 2023 và giảm 27,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả thu ngân sách chưa được như kỳ vọng nên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng nguồn thu NSNN. Đơn vị chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan; tăng cường và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thu hút doanh nghiệp về mở tờ khai.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã thu hút thêm 8 doanh nghiệp về mở tờ khai; nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua đơn vị lên 54 doanh nghiệp.

Nhập khẩu máy móc thiết bị thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II góp phần tăng thu ngân sách cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng

Ông Hà Huy Lâm - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Toàn cầu Việt Nam – nhà thầu thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (TX Kỳ Anh) cho biết: “Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng bố trí cán bộ trực cả ca đêm và ngày nghỉ hỗ trợ chúng tôi. Dự kiến, đến khi hoàn thành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sẽ đóng nộp NSNN khoảng 1.000 tỷ đồng từ nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ thi công. Đến thời điểm này, chúng tôi đã đóng thuế nhập khẩu khoảng 300 tỷ đồng”.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023, hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đang tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, công tác thu nộp tiền thuế, chế độ hoàn thuế, miễn thuế…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đang tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

“Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đang tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ thuế; đảm bảo các nguồn thu đều phải thu đúng, thu đủ, kịp thời vào NSNN; tập trung chống thất thu qua kiểm tra trị giá tính thuế, qua phân loại và áp mức thu; nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan; tăng cường kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để thu ngân sách đạt kết quả cao nhất, hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023” - ông Đào Chí Thành – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cho hay.

Phan Trâm