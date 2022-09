Bà con lương - giáo ở Nghi Xuân “gác lễ” ra quân mở rộng đường giao thông

Hàng trăm bà con lương - giáo ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) ra quân giải tỏa hành lang để nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Từ chiều 1/9, dù đang dịp nghỉ lể nhưng hàng trăm bà con lương giáo ở tổ dân phố 8A, thị trấn Xuân An đã tích cực tham gia giải tỏa hành lang để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn.

Người dân đã tự nguyện phá dỡ bề mặt bê tông (phần cao hơn so với mặt đường) tại các cổng gia đình, dỡ bỏ hàng trăm mét tấm đan bề mặt kênh mương thoát nước đã xuống cấp, nạo vét khơi thông dòng chảy, đổ bê tông tấm đan và huy động xe, máy phục vụ cho việc mở rộng 5 tuyến đường để chuẩn bị thảm nhựa.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Tổ trưởng Tổ dân phố 8A, thị trấn Xuân An cho biết: “TDP có tỷ lệ hộ giáo dân trên 87%, khi biết chủ trương giải phóng mắt bằng, mở rộng tuyến đường để thảm nhựa, bà con nhân dân ở đây rất đồng tình, hướng ứng".

Để thi công đường đảm bảo tiến độ và chất lượng, tổ dân phố đã huy động phần đông các hộ gia đình tham gia. Theo kế hoạch, trong tháng 9 này, thị trấn Xuân An đặt chỉ tiêu rải thảm nhựa hơn 1 km đường tại TDP 8A.

Bởi vậy, ngay từ đầu tháng 8, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyền truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cho chủ trương mở rộng nền đường rộng trên 5m theo quy định.

Công đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng, giải tỏa một số công trình nằm trong phạm vi mở rộng các tuyến đường sẽ được người dân tổ dân phố 8A, thị trấn Xuân An triển khai trong suốt những ngày nghỉ lễ. Được biết, năm 2021, thị trấn Xuân An đã thi công thảm nhựa hơn 3,3 km với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng, trong đó, nguồn lực do Nhân dân đóng góp là 1 tỷ đồng, nguồn chính sách của tỉnh và huyện hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của thị trấn đầu tư.

Mở rộng, nâng cấp đường giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉnh trang đô thị của thị trấn. Từ nay đến cuối năm 2022, chúng tôi sẽ vận động Nhân dân tiếp tục phát động đợt cao điểm ra quân xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng NTM, trong đó tập trung một số công việc như: giải tỏa hành lang giao thông, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, văn minh...". Ông Phan Văn Lĩnh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An

Cụ bà 2 lần hiến đất mở đường ở xã ven biển Hà Tĩnh Dù gia cảnh không khá giả gì nhưng khi xã, thôn vận động hiến đất mở đường, cụ bà Trần Thị Xoan (SN 1938) ở thôn Trường Thủy, xã Đan Trường (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã 2 lần tự nguyện hiến đất với tổng diện tích khoảng 145 m 2 xây dựng NTM.

Xóm đạo vùng biển hiến đất, mở đường Bắc Lạc, xã Thạch Lạc (Thạch Hà) là thôn giáo toàn tòng, nằm sát biển, điều kiện tự nhiên và kinh tế khó khăn, người dân chủ yếu làm ngư nghiệp. Dầu vậy, chung tay xây dựng NTM, vừa qua, nhân dân thôn đã đập bỏ 1.758m tường rào kiên cố, trị giá hơn 700 triệu đồng; hiến 4.178 m2 đất ở, trị giá 626,7 triệu đồng để làm đường trục thôn rộng 7m.

Hữu Trung