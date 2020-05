Cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2020

Cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh dự kiến sẽ hợp long, thông xe kỹ thuật vào tháng 9, đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Cầu Cửa Hội có tổng chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,3 km, trong đó phần cầu là 1,7 km. Cầu được khởi công tháng 2/2019 với thời gian thi công theo kế hoạch là 18 tháng. Đến thời điểm này, tiến độ thi công đạt hơn 70% khối lượng công việc.

Cầu được chia làm 2 gói thầu chính, gói XL.01 thuộc phạm vi thi công phía tỉnh Nghệ An và gói thầu XL.02 thuộc phạm vi thi công phía tỉnh Hà Tĩnh.

Phần hạ bộ của cầu Cửa Hội cơ bản đã hoàn thành, lao lắp được 25/37 phiến dầm mặt cầu Super-T

Trong đó, gói thầu xây lắp XL.01 có tổng giá trị khối lượng hoàn thành đến nay đạt 317,15/469,425 tỷ đồng, đạt hơn 67%. Gói thầu xây lắp XL.02 có tổng giá trị khối lượng hoàn thành đến nay đạt 242,4/329,6 tỷ đồng, đạt 73,54%.

Đường dẫn đầu cầu phía Hà Tĩnh đang được thi công lớp K98

Phần cầu chính cơ bản đã xong toàn bộ phần hạ bộ, cầu dẫn phía hai đầu cầu; đã hoàn thành phần đúc dầm Super-T (240/240 phiến dầm), lao lắp 25/37 nhịp, hoàn thiện 24/37 nhịp mặt cầu.

Riêng 2 trụ chính là T11 và T12 đã đúc hẫng đến K6, khoảng 25/29m tháp. Đối với phần đường hai đầu cầu, cơ bản hoàn thành phần nền đường, hiện các nhà thầu đang thi công K98…

2 trụ chính của cầu T11, T12 đã đúc hẫng đến K6 tức là 25/29m, dự kiến trong 10 ngày tới, 2 trụ chính của cầu sẽ được đúc xong.

Kỹ sư Mai Thanh Phúc - Phó trưởng Phòng điều hành dự án - Ban Quản lý dự án 6, Bộ GTVT cho biết: Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9/2020 nhưng do dịch Covid-19 kéo dài nên việc nhập khẩu vật liệu thép cường độ cao để phục vụ cho đúc dầm dự ứng lực từ Trung Quốc bị đình trệ mất gần 3 tháng, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình.

Do đó, thay vì hoàn thành và đưa vào sử dụng như kế hoạch ban đầu là tháng 9/2020 thì đến thời điểm đó dự kiến sẽ hợp long và thông xe kỹ thuật cầu Cửa Hội, phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2 trụ chính T11, T12 là linh hồn của cầu Cửa Hội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến 30/9/2020 sẽ hợp long và thông xe kỹ thuật cầu Cửa Hội

Một vấn đề khó khăn nữa đó là nguồn vốn cho công trình cầu Cửa Hội, theo kế hoạch phân bổ nguồn vốn thì trong tổng số 950 tỷ đồng đã được Bộ GTVT phê duyệt, trong đó nguồn vốn do Trung ương cấp là 450 tỷ đồng, hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 250 tỷ đồng.

Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã bố trí được 134,2/250 tỷ đồng, trong đó bao gồm 49,2 tỷ đồng cho công tác GPMB và 85 tỷ đồng cho xây lắp. Về phía Hà Tĩnh, UBND tỉnh bố trí được 92,3/250 tỷ đồng, trong đó 17,3 tỷ đồng cho công tác GPMB và 75 tỷ đồng cho công tác xây lắp.

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật lực thi công 2 trụ chính của cầu Cửa Hội

Theo ông Võ Văn Hoàng - Giám đốc điều hành gói thầu xây lắp XL.02, Tập đoàn Cienco4: Được sự quan tâm chỉ đạo hết sức sát sao của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành, UBND huyện Nghi Xuân nên các đơn vị đã đáp ứng được tiến độ đề ra, đến nay phần cầu đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc, đường dẫn hoàn thành gần 70% khối lượng.

Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án quan tâm bố trí nguồn vốn để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 6) Bộ GTVT trao đổi với các đơn vị thi công, đơn vị giám sát về việc đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Cửa Hội

Ông Trần Ngọc Tú - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Thuận An cho biết: Công ty Thuận An là một trong 2 đơn vị trúng thầu gói thầu xây lắp XL.02, phần việc của Công ty Thuận An thi công 11/22 trụ cầu và 85/185 phiến dầm Super-T.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty CP Xây dựng Thuận An đã thi công xong phần mố và trụ cầu, hoàn thành lao lắp 81/85 phiến dầm Super-T. Công ty Thuận An sẽ cố gắng hoàn thành phần việc của mình như toàn bộ phần dầm, lao lắp dầm, bờ bo, đổ bê tông mặt cầu trước ngày 30/8.

Công nhân của Công ty CP Xây dựng Thuận An kiểm tra lại khung dầm lần cuối trước khi đổ bê tông.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh KT-XH, đảm bảo QPAN của khu vực Đông Nam tỉnh Nghệ An và Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Do đó, dù đang gặp khó khăn về nguồn vốn nhưng chủ đầu tư thường xuyên đốc thúc, bám nắm công trường, động viên các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực để việc thi công dự án cầu Cửa Hội đảm bảo đúng tiến độ.

Thiện Tấn Nam