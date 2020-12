Đầu tư vào các sàn Forex là tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật

Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12, phóng viên nêu vấn đề hiện nay có tình trạng người dân bỏ tiền tỷ vào các sàn đầu tư chứng khoán Forex đến từ nước ngoài. “Những sàn này còn tổ chức thường xuyên hội nghị công khai lôi kéo người dân, trả lãi suất cao, thực hiện theo mô hình đa cấp”, phóng viên nêu.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế…

“Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán, Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật”, ông Tú khẳng định.

Phó Thống đốc cũng lưu ý, việc tham gia đầu tư vào các sàn Forex là “tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật”. Người dân khi đầu tư các lĩnh vực này phải quan tâm đến những lời mời chào có phù hợp với thực tế hay không, phải quan tâm đến tính chất pháp lý của các tổ chức này.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12 (Ảnh: Nhật Bắc)

Liên quan đến vấn đề tiền gửi ngân hàng, thời gian qua, do lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, người gửi tiền đã rút tiền ra mua trái phiếu doanh nghiệp . Về phía Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc cho biết cơ quan này cũng đã biết.

“Việc rút tiền của người gửi tiền ra đầu tư cái gì là do quyền của người gửi tiền. Việc đầu tư mua trái phiếu bao nhiêu cũng là do các nhà đầu tư”, ông nói. Nghị định cũng như các văn bản hướng dẫn đều theo tinh thần là hạn chế nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu riêng lẻ, làm sao để việc mua trái phiếu đó đảm bảo an toàn cho cả doanh nghiệp khi phát hành trái phiếu của mình.

Vị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tiền gửi 10 tháng đầu năm vẫn đạt 10,65%, tăng nhanh hơn cả chỉ số tín dụng của nền kinh tế . “Những tháng gần đây, tiền gửi huy động của các ngân hàng thương mại vẫn tăng, nên việc rút ra vẫn ít hơn so với người gửi vào”, ông cho hay.

